Pervis Ellison est né; Dernier match de Kobe Bryant contre les Celtics

Ce jour-là, l’ancien centre des Boston Celtics «Never Nervous» Pervis Ellison est né en 1967.

Originaire de Savannah, en Géorgie, Ellison jouerait son ballon collégial à Louisville et serait repêché premier au repêchage de la NBA en 1989 par les Kings de Sacramento.

Il jouerait également pour les Washington Bullets après une saison de recrue en proie à des blessures, puis signerait avec les Celtics en agence libre en 1994.

Des blessures ont continué de limiter son temps de jeu pour la durée de sa carrière avec Boston, y compris une fracture de l’orteil hors terrain endommagée lors du déplacement de meubles qui lui a coûté la plupart des deux saisons avec l’équipe.

Après seulement deux ans et demi de matchs disputés sur cinq saisons avec les Celtics, Ellison signerait avec les Seattle Supersonics à la fin de son séjour à Boston. Il a en moyenne 4,7 points, 5 planches et un bloc par match au cours de cette période.

C’est également l’anniversaire de l’ancien attaquant de Boston Phil Farbman, qui n’a joué qu’une seule saison avec l’équipe lors de ses journées de la Basketball Association of America (BAA – une ligue précurseur de la NBA).

Originaire de Brooklyn né en 1924, Farbman n’a disputé que 21 matchs avec les Celtics, le diplômé du City College de New York en moyenne 3,4 points par match dans ce relais.

Thomas Hamilton, un centre qui a joué pour Boston en 1996, est né aujourd’hui en 1975 et n’a pas joué professionnellement avant d’être signé en tant que joueur autonome non repêché par les Celtics.

À 7 pieds 2 pouces, il était un pari sur la taille pour Boston qui n’a finalement pas fonctionné, avec des blessures et des suspensions qui ont fait dérailler sa carrière avec l’équipe presque dès le début.

Les Celtics renonceraient à Hamilton après seulement 11 matchs, au cours desquels il avait en moyenne 2,3 points, 2 rebonds et 0,8 bloc par match.

C’est l’anniversaire de cinq victoires pour Boston depuis la saison de leur dernier championnat, la première étant une victoire de 104-92 contre les Hawks d’Atlanta en 2009.

Paul Pierce a mené Boston avec 21 points, 6 planches et 5 passes décisives et le meneur Rajon Rondo a ajouté 20 points sur un tir de 7 sur 10 avec 6 passes décisives.

Le centre Glen Davis a récolté 19 points au lieu d’un Kevin Garnett au repos, qui a préparé l’équipe à une rare pause de quatre jours en fin de saison.

“Je vais juste prendre deux jours de congé; Je pense que mon corps en a besoin », a déclaré Pierce à l’époque via l’Associated Press. “Cela ne fait que grandir en tant que joueur, vieillir, devenir plus intelligent. Nous pensons toujours que c’est une longue saison, potentiellement deux mois de plus pour jouer. Il est donc important de se reposer dès maintenant. “

Les Celtics ont également battu les Detroit Pistons 101-90 en 2011 à cette date, mais la victoire est venue au détriment de la santé du centre Shaquille O’Neal.

Shaq a tendu son mollet droit quelques minutes en une absence de plusieurs mois, remettant en question sa disponibilité pour les séries éliminatoires; lorsqu’on lui a demandé combien de temps il pourrait être absent, l’entraîneur-chef Doc Rivers a répondu: «Je ne sais pas, c’est la réponse», via l’AP, «je ne pense pas très longtemps.»

Garnett a marqué 23 points et 8 planches dans la victoire, Pierce a ajouté 22 autres, plus 6 rebonds, et Rondo 14 passes décisives.

Boston a décroché une place en séries éliminatoires en 2013 avec une autre victoire sur Detroit – cette fois 98-93 – avec une performance de 34 points, 6 planches et 4 blocs par l’attaquant Jeff Green.

La victoire est venue sans Rondo et Garnett, tous deux blessés et le premier absent pour la saison, tandis que le grand homme Brandon Bass a ajouté 17 points et 7 rebonds, et Pierce 17 points également.

26 points du meneur Isaiah Thomas à cette date en 2016 ont donné aux Celtics une victoire de 107-100 contre les Lakers de Los Angeles, Boston remportant à nouveau une place en séries éliminatoires avec le triomphe.

C’était le dernier match de Kobe Bryant contre ses rivaux de longue date, et il a marqué 34 points dans la défaite. “C’est bizarre, la dernière fois que je fais face à ce vert”, a déclaré Bryant avec l’aimable autorisation de l’Associated Press. “Ce fut une joie d’aller contre eux, de faire partie d’une rivalité que j’observe depuis si longtemps.”

Enfin, c’est à un an du jour où l’attaquant vétéran Gordon Hayward a marqué 25 points sur le banc en 112 victoires contre le Heat de Miami.

Le meneur Kyrie Irving a ajouté 23 points, l’attaquant Al Horford 21 points et 8 rebonds pour reculer dans le cadre final. “Tout le monde a fait des pièces de théâtre pour nous”, a expliqué Hayward via l’AP. «Nous voulons jouer le mieux possible pour les éliminatoires.»

