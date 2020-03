Phil Handy est le meilleur candidat pour devenir entraîneur-chef des Brooklyn Nets

Bien qu’il puisse y avoir de plus grands noms pour le poste, il n’y a personne qui ait plus de sens que Phil Handy en remplacement de Kenny Atkinson.

Bien sûr, il n’a pas les réalisations vantées par Gregg Popovich. Il n’a pas non plus les liens historiques avec l’organisation apportés par Jason Kidd. Peut-être que le front office interviewe Adam Harrington, actuellement entraîneur des Long Island Nets dans la G League.

Mais la vérité est que Handy mérite toute leur attention. D’abord et avant tout, il existe des antécédents de réussite. Par exemple, les équipes qu’il a entraînées ont remporté la finale de la Conférence de l’Est cinq années de suite. Il est devenu double champion en tant qu’entraîneur adjoint, remportant les honneurs en 2016, puis à nouveau avec Toronto la saison dernière.

Cependant, la chose la plus intéressante écrite sur le remplacement potentiel de l’ancien entraîneur-chef des Nets, Kenny Atkinson, a été publiée dans une interview sur Handy en novembre 2019 (via CloseUp 360):

«En juillet dernier, Kawhi a quitté Toronto pour signer avec les Los Angeles Clippers en agence libre. Face à un avenir incertain, les Raptors ont accordé la permission à d’autres équipes de la NBA de s’engager avec Phil Handy. Kyrie voulait que son ancien entraîneur le rejoigne ainsi que Kevin Durant avec les Brooklyn Nets. Et LeBron a fait allusion à une opportunité à LA, avec Anthony Davis venant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. »

Selon le rapport de Magdalena Munao, Irving voulait spécifiquement Handy à Brooklyn.

Handy a finalement choisi les Lakers, qui ont perdu contre les Nets au Staples Center de Los Angeles le 10 mars. Ce ne serait pas choquant s’il avait pris le temps de parler aux Nets de leur poste d’entraîneur-chef pendant leur séjour en ville, surtout si Irving avait quelque chose à dire à ce sujet.

Il convient de mentionner que Irving a ignoré notoirement le premier contact de Handy, qui a été spécifiquement embauché par l’ancien entraîneur de Cleveland, Mike Brown, pour encadrer le jeune meneur.

Handy, cependant, a travaillé pour abattre ces murs et les deux sont devenus «comme une famille» après que l’entraîneur a rendu visite au meneur à son domicile de Miami.

Cela a été récemment confirmé par Brandon «Scoop B» Robinson, qui a rapporté cette semaine que Handy et Irving entretenaient une relation solide.

Peut-être que le plus grand moment de sa carrière s’est passé à huis clos lors de la finale NBA 2016. Voici ce qu’Irving a dit à propos du fameux cri de ralliement que Handy a lancé pour aider le rassemblement des Cavaliers après un déficit de 3-1 contre les Warriors (via The Undefeated):

«Le discours qu’il a prononcé après le match 2 a vraiment touché notre public à tous. C’était un discours d’homme à homme qu’il fallait dire, que nous avons tous compris pour, en quelque sorte, vouloir nous-mêmes comprendre que nous avons encore une chance dans cette série. Golden State a pris soin du tribunal à domicile. Mais ce discours a vraiment frappé chacun de nous. »

Au-delà de ses compétences de motivateur, Handy apporterait une poignée d’autres réalisations remarquables aux Nets.

Du point de vue des fondamentaux, comme l’ont noté Silver Screen et Roll’s Harrison Faigen, l’entraîneur est le plus loué pour sa capacité à aider à développer le jeu de jambes et la manipulation du ballon. Cela a été illustré par Michael Pina quand il a publié ce fantastique reportage sur le développement de Leonard dans ce domaine en décembre 2018.

Pourtant, la plus grande qualification de Handy est peut-être qu’il est devenu connu pour l’une des compétences les plus essentielles nécessaires pour entraîner Irving et Kevin Durant. Sam Amick de l’Athletic l’a décrit comme un «savant superstar» en raison de sa capacité étrange à travailler avec les meilleurs talents.

Le meilleur exemple de son influence a été vu en août 2018 lorsque Handy a partagé une photo d’une séance d’entraînement qu’il a dirigée avec James et Kawhi Leonard ainsi qu’avec les futurs coéquipiers de Brooklyn Irving et Durant.

Comment est-il devenu une figure aussi influente parmi les superstars de la NBA? Cela a probablement été repris lors de son premier passage avec les Lakers. Il était auparavant leur coordinateur du développement des joueurs de 2011 à 2013 et il a travaillé directement avec Paul Gasol, Steve Nash et feu Kobe Bryant.

En 2016, Irving a en fait déclaré à Marc Spears que Handy était en fait la personne qui l’avait initialement présenté à Bryant. Bien sûr, cela est devenu une relation qui signifiait tout pour la star de Brooklyn (via The Undefeated):

«C’est le genre de celui qui a introduit la relation et le mentorat que j’ai avec Kobe. Et en termes de travail tard le soir, de faire tout ce qu’il faut pour gagner, d’apprendre à diriger, de comprendre les nuances du jeu et de comprendre ce qu’il faut pour être un grand joueur dans cette ligue, vraiment poser les bases et les étapes … Il est un peu comme mon père en termes de basket-ball quand je suis loin de ma famille. Il a donc eu une influence sur ma vie. “

Irving, malheureusement, a perdu l’un de ses plus grands mentors lorsque Bryant est décédé soudainement et tragiquement en janvier.

Handy a récemment parlé à l’ailier de Los Angeles Danny Green sur le podcast Inside the Green Room du moment écrasant qu’il a appris que le monde avait perdu Bryant.

La première chose qu’il a mentionnée est qu’il a reçu près d’une douzaine d’appels téléphoniques d’Irving (via ESPN):

«Je me suis levé et suis allé aux toilettes, et Kyrie a commencé à m’appeler. Il m’a appelé environ 10 fois et je n’ai pas pu décrocher le téléphone. Je savais qu’il était écrasé. »

Le fait est que dans certains de ses moments les plus sombres, Irving s’est tourné vers Handy pour obtenir de l’aide. Pendant cette période difficile et transitoire pour le gardien, il serait logique pour Irving de rêver d’un système de soutien fiable dans sa communauté de basket-ball.

Surtout compte tenu de tous les rapports menant à ce moment, il ne serait pas surprenant de voir l’organisation prendre une décision qui appuie ce que Irving et Durant veulent à l’avenir.

Handy a dit que Durant était quelqu’un pour qui il avait “beaucoup de respect” et il pensait que KD lui aussi avait “beaucoup de respect”. Avec deux stars comme Irving et Durant ayant tant de poids, leur approbation peut suffire pour qu’une décision soit assez évidente à Brooklyn.

.