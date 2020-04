Phil Jackson donne des conseils de coaching à Jim Boylen

De nombreux entraîneurs ont afflué vers le Yoda de basket-ball NBA, le sage voyant Phil Jackson. Parmi eux, Jim Boylen des Chicago Bulls, qui n’a pas goûté à la victoire ultime depuis les derniers jours de Jackson à la barre.

Boylen savait que Jackson ferait ses devoirs avant de proposer de l’aider, il a donc mis un point d’honneur à faire de même avec The Zen Master.

«Je pense qu’il fait des recherches sur les gens avant leur arrivée. Parce qu’il savait des choses sur moi – comme: «Je sais que vous entraînez dur les gars. … Vous êtes un homme à l’esprit défensif », a déclaré Boylen à Ramona Shelburne d’ESPN. «J’étais donc prêt aussi. J’avais des notes, des copies des listes, du personnel, des entraîneurs qu’il avait embauchés. J’ai lu ses livres. “

Boylen n’avait aucune idée du temps que Jackson passerait avec lui, car ils n’avaient que des plans pour déjeuner dans un café local.

“Je pense que l’endroit a fermé à 3 heures et nous sommes partis à 5 heures”, a déclaré Boylen. “Ensuite, nous avons dîné dans cet endroit qui a fermé à 9 heures, et nous sommes restés jusqu’à 10 heures.”

L’entraîneur des Bulls n’avait pas fini de cueillir le cerveau de son prédécesseur, s’arrêtant dans une boulangerie locale pour une quiche qu’il pourrait apporter à la maison de Jackson pour le déjeuner.

“Ce fut l’une des choses les plus cool que j’aie jamais faites”, a déclaré Boylen, qui a reçu des SMS et des courriels fréquents de Jackson au cours de ses deux années avec les Bulls.

Boylen lui a demandé de regarder les Bulls et de faire des critiques et des suggestions. Jackson a accepté, lui envoyant une note détaillée décomposant l’offensive de l’équipe et suggérant même quelques pièces du pincement.

“Il a confirmé certaines choses en lesquelles je crois, ce qui m’a fait du bien, car il est le meilleur entraîneur de tous les temps”, a déclaré un fier Boylen. “Mais il a aussi ouvert mon esprit à certaines choses aussi.”

Les Bulls n’ont pas eu beaucoup de chance jusqu’à présent, remportant seulement 22 matchs au cours d’une saison 2019-2020 qui s’est arrêtée le 11 mars. Bien qu’il n’y ait aucun espoir de jouer en séries éliminatoires pour cette saison, les Bulls pourraient simplement acquérir de nouvelles perspectives pour la saison 2020-21, si Boylen conserve son emploi, bien que le nouveau vice-président exécutif des opérations de basket-ball, Arturas Karnisovas, pourrait décider d’aller dans une direction différente.