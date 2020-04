Phil Jackson, grand bénéficiaire de The Last Dance

S’il y a une personne qui avait besoin de rappeler des temps passés qui écologiseraient son héritage, c’est Phil Jackson. Les derniers échecs sportifs du Maître zen ils avaient quelque peu démystifié leurs connaissances en basket-ball et beaucoup banalisaient leur influence sur certains Chicago Bulls étoilé et où Michael Jordan il était déjà perçu dans l’imaginaire collectif comme le leader à tous les niveaux. L’exemple de Lebron James au cours des dernières années, chérissant une influence notable sur ses équipes et réduisant l’impact des entraîneurs, pourrait inciter beaucoup de personnes à s’associer à ce qui s’est passé dans la franchise de l’Illinois, mais La dernière danse Il a montré dans les quatre premiers chapitres que Phil est une personne très spéciale et a contribué au succès de l’équipe.

Pas même sa friction évidente avec le propriétaire de l’équipe, Jerry reinsdorf, a provoqué une diminution de ses fonctions et l’a fait contribuer à un mauvais environnement. Les joueurs étaient naturellement du côté de lui, mais Jackson n’a jamais encouragé la controverse. Concentré sur son travail, sa capacité en termes d’intelligence émotionnelle à extraire le meilleur de Denis Rodman, convaincre Scottie Pippen de la nécessité de devenir accro à l’équipe malgré ses exigences légitimes et la façon de travailler avec Michael Jordan, chacun maintenant son espace et ayant l’autorité et l’attitude de dialogue avec la star, ils représentent un exercice magistral qu’aucun entraîneur de l’histoire de la NBA n’a pu atteindre.

Phil Jackson a parlé de son passage à @bsnpr en tant que chef des Gallitos de Isabela dans “The Last Dance” .—- # NBA #TheLastDance #DLATP pic.twitter.com/2tSkvhw2rx – De la toile à la tablette (@DLTabloncillo) 27 avril 2020

Avec son contour du jeu Offensant bien sûr, avec ce triangle magique déjà bien connu, ce fut jusqu’à la fin, incitant Jordan à s’y adapter et à l’élever à un statut supérieur. La maxime était toujours de convaincre et de ne jamais imposer. Toujours émotionnellement équilibré, il a su maintenir la tension concurrentielle et réduire la pression médiatique dans un groupe aussi talentueux que complexe. Conscient des particularités de certains de ses joueurs, comme Rodman, il n’hésite pas à céder aux excentricités du centre, sachant que pour gagner la guerre il doit perdre des batailles. Il n’a jamais paniqué et a amené Jordan à faire confiance à ses coéquipiers, même dans des situations extrêmes

Le traitement de superstar donné à Scottie Pippen C’était le baume nécessaire pour un joueur qui demandait plus d’argent, mais comme moyen d’être reconnu. Voir comment son entraîneur le considérait comme le “deuxième meilleur joueur de la NBA” était un moyen de légitimer ses protestations et de lui donner l’amour et la confiance que Scottie exigeait. Finalement, “La dernière danse”, nom choisi par le dossier que l’entraîneur a donné à tous ses joueurs au début de cette dernière saison ensemble, démontre clairement l’influence de Phil Jackson et son rôle en tant que figure absolument essentielle pour comprendre le succès de ceux Chicago Bulls de Michael Jordan.

.