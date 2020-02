Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers prévalu à la maison pour Atlanta Hawks par 129-112 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Milwaukee Bucks par 119-98. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Dallas Mavericks par 111-107. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers il reste en position de barrage avec 35 matchs gagnés sur 57 disputés, tandis que Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, l’équipe à domicile était le principal leader et protagoniste dans le domaine, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 14-0 et a étendu la différence à un maximum de 21 points (39-18) et a conclu avec un 41-24. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a maintenu sa différence au tableau d’affichage et a terminé avec un résultat partiel de 28-28. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 69-52 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et a marqué la différence maximale (un point) à la fin du quatrième et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 22-40 (91-92). Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu un retour de l’équipe à domicile, en fait, il a réalisé un partiel 12-2 et a fait la différence maximale (17 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-20 . Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 129-112 pour les locaux.

Pendant le match, les interventions de Joel Embiid et Tobias Harris, qui a obtenu 49 points, trois aides et 14 rebonds et 25 points, quatre aides et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Apportez jeune et John collins, avec 28 points, 10 passes décisives et sept rebonds et 21 points, une passe décisive et neuf rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition, Philadelphia 76ers fera face Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhousetandis que la prochaine réunion du Atlanta Hawks sera contre Orlando Magic dans le State Farm Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.