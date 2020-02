Philadelphia 76ers – Chicago Bulls: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers battre à la maison pour Chicago Bulls par 118-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux battaient à domicile contre Grizzlies de Memphis par 119-107 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de trois victoires au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans 119-125, donc après le match, ils accumulent six défaites consécutives. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 32 victoires en 53 matchs joués. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 victoires en 53 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/10/2020

À 02:43

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 10-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 38-25. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 22-30. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 60-55 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 23-28 (83-83). Enfin, dans le dernier quart de match les protagonistes étaient les locaux, ils avaient une différence maximale de 11 points (114-103) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-28. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 118-111 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, ils se sont démarqués Joel Embiid et Furkan korkmaz pour leur participation au match, après avoir obtenu 28 points, cinq passes décisives et 12 rebonds et 31 points, deux passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Zach Lavine et Luke Kornet, avec 32 points, huit passes décisives et un rebond et 25 points et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Philadelphia 76ers jouera contre Los Angeles Clippers dans le Wells Fargo Center. De son côté, le prochain jeu de Chicago Bulls sera contre Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.