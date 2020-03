Philadelphia 76ers – Detroit Pistons: résultat du match NBA, résumé et statistiques en direct

Philadelphia 76ers réussi à l’emporter en tant que local contre Detroit Pistons par 124-106 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 118-114. De leur côté, les visiteurs ont également perdu New York Knicks 96-84, donc après ce résultat, ils accumulent six défaites d’affilée. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers Il a 39 matchs gagnés sur 65 joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Detroit PistonsAprès le match, il serait hors des positions de barrage avec 20 victoires en 66 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et se sont terminés avec un 34-29. Puis, au deuxième trimestre, les sections locales se sont distancées du tableau de bord, en fait, elles ont obtenu un autre trimestre au cours de ce trimestre 10-2 et ont atteint une différence de 17 points (70-53) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 70-55 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il a gardé sa différence Philadelphia 76ers et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-29 et un total de 99-84. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale s’est de nouveau distancée au tableau d’affichage, a gagné par 23 points (115-92), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-22. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 124-106 en faveur de Philadelphia 76ers.

Pendant le match, ils se sont démarqués Joel Embiid et AL Horford pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 30 points, trois aides et 14 rebonds et 20 points, six aides et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Bois chrétien et Svi Mykhailiuk pour ses interventions pendant le match, avec 32 points, deux passes décisives et sept rebonds et 16 points, quatre passes décisives et deux rebonds respectivement.

La prochaine réunion du Philadelphia 76ers sera contre Indiana Pacers dans le Wells Fargo Center, tandis que Detroit Pistons les visages seront vus avec Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia. Consultez le calendrier complet de la NBA.