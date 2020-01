Philadelphia 76ers – Golden State Warriors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers il a réussi à gagner à domicile pour Guerriers de l’état d’or par 115-104 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Los Angeles Lakers 108-91, complétant une série de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Indiana Pacers 118-129, donc après le match, ils accumulent cinq défaites consécutives. Philadelphia 76ersAvec ce résultat, il s’installe en play-offs avec 30 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or, après le match, il serait hors du Play-off avec 10 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/01/2020

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et se sont terminés avec un résultat de 26-27. Par la suite, le deuxième trimestre comprenait également les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 33-27. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 59-54 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 27-28 et un total de 86-82. Enfin, au cours du dernier trimestre Philadelphia 76ers élargi sa différence, atteint une différence de 16 points (111-95), et le quatrième se termine avec un résultat partiel de 29-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 115-104 pour les joueurs de l’équipe à domicile.

Pendant le match, Philadelphia 76ers Il a remporté la victoire grâce à 24 points, une passe et 10 rebonds de Joel Embiid et les 12 points, huit passes décisives et 11 rebonds de AL Horford. Les 28 points, sept passes décisives et cinq rebonds de D’Angelo Russell et les 20 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Glenn Robinson ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Philadelphia 76ers jouera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. De son côté, le prochain rival de Guerriers de l’état d’or sera Boston Celtics, avec laquelle il sera mesuré Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.