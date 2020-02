Philadelphia 76ers – Los Angeles Clippers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers battre local à Los Angeles Clippers par 110-103 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 118-111, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également battu à l’extérieur de la maison Cavaliers de Cleveland par 92-133. Philadelphia 76ersAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 33 matchs gagnés sur 54 disputés. Pour sa part, Los Angeles Clippers, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 37 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 12-0 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 30-22. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 24-32. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 54-54 sur le comptoir.

Le troisième trimestre a été les protagonistes des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 11-1 et ont atteint une différence de 12 points (77-65) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 27-23 et un total de 81 -77 Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a accru sa différence, est venue gagner par 12 points (109-97), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 110-103 pour les locaux.

Pendant le match, Philadelphia 76ers il a remporté la victoire grâce à 26 points, 10 passes décisives et 12 rebonds de Ben Simmons et les 26 points, deux passes et neuf rebonds de Joel Embiid. Les 30 points, neuf passes décisives et quatre rebonds de Kawhi Leonard et les 19 points et un rebond de Landry shamet ils n’étaient pas suffisants pour Los Angeles Clippers Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Philadelphia 76ers mesurez votre force avec Brooklyn Nets dans le Wells Fargo Centertandis que le prochain adversaire de Los Angeles Clippers sera Boston Celtics, avec laquelle il sera mesuré Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.