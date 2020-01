Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers a remporté la victoire à domicile contre Los Angeles Lakers par 108-91 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Toronto Raptors par 107-95, tandis que les visiteurs gagnaient loin de chez eux Brooklyn Nets par 113-128. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers il parvient à s’imposer en play-offs avec 29 matchs gagnés sur 46 joués. Pour sa part, Los Angeles Lakers, après le match, il reste également en play-offs avec 36 victoires en 45 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

26/01/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait les deux équipes en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième, bien qu’ils aient finalement fini par distancer l’équipe locale et ont conclu avec un résultat de 35-25 . Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 24-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 59-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 et a atteint une différence de 22 points (74-52) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 26-23 et un résultat global de 85-73. Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est de nouveau distancé Philadelphia 76ersEn fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 11-0 et a fait la différence maximale (17 points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 23-18. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 108-91 pour les locaux.

Pendant le match, Philadelphia 76ers obtenu la victoire grâce aux 28 points, huit passes décisives et 10 rebonds de Ben Simmons et les 29 points, une passe décisive et huit rebonds Tobias Harris. Les 29 points, huit passes décisives et sept rebonds de Lebron James et les 31 points, deux passes et sept rebonds de Anthony Davis ils n’étaient pas suffisants pour Los Angeles Lakers Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Philadelphia 76ers sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Wells Fargo Centertandis que le prochain rival de Los Angeles Lakers sera Los Angeles Clippers, avec lequel il sera confronté dans le Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.