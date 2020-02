Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Philadelphia 76ers il a réussi à gagner à domicile pour Grizzlies de Memphis par 119-107 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux perdus à domicile contre Milwaukee Bucks par 112-101. De leur côté, les visiteurs se sont défaits de chez eux Dallas Mavericks par 107-121. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers il reste dans les positions de barrage avec 32 victoires en 53 matchs disputés, tandis que Grizzlies de Memphis, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 26 matchs gagnés sur 52 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/08/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 26-25. Après cela, le deuxième quart a de nouveau enregistré plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 32-19. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 58-44 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Philadelphia 76ers ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 12-2 et ont atteint une différence de 30 points (94-64) et ont fini avec un résultat partiel de 39-22 (et un global 97-66 ). Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 10-2, même si cela n’a pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22 -41. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 119-107 en faveur de l’équipe à domicile.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Philadelphia 76ers qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Furkan korkmaz et Ben Simmons, qui a obtenu 34 points, quatre passes et six rebonds et 22 points, 10 passes et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Jonas Valanciunas et JA Morant, avec 14 points, une passe décisive et 10 rebonds et 15 points, six passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Philadelphia 76ers sera contre Chicago Bulls dans le Wells Fargo Center, tandis que Grizzlies de Memphis sera mesuré avec Assistants de Washington dans le Capital One Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.