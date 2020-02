Philadelphia 76ers – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers prévalu en tant que local à New York Knicks par 115-106 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus loin de chez eux contre Cavaliers de Cleveland par 108-94, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Charlotte Hornets par 107-101, donc après le match, ils terminent une séquence de sept défaites consécutives. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers Il compte 36 matchs remportés sur 59 matches, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, New York Knicks, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 17 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, la direction était entre les mains des locaux, ils sont venus gagner par 10 points (19-9) et ont terminé avec un résultat de 26-21. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs des Philadelphia 76ers ont augmenté leur différence et ont atteint une différence de 20 points (57-37) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 35-25. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 61-46 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre New York Knicks Il a coupé les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-33 et 87-79 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont eu une différence maximale de 16 points (103-87), et le quatrième a conclu avec un résultat partiel 28-27. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 115-106 pour Philadelphia 76ers.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Philadelphia 76ers qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Tobias Harris et AL Horford, qui a obtenu 34 points, sept aides et sept rebonds et 15 points, neuf aides et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Julius Randle et Elfrid Payton, avec 30 points, cinq passes décisives et 10 rebonds et 18 points, 12 passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain match Philadelphia 76ers fera face Los Angeles Clippers dans le Staples Centerlors de la prochaine réunion, New York Knicks les visages seront vus avec Chicago Bulls dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.