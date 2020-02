Philadelphie gagne en prolongation grâce à bestial Embiid

Victoire de Philadelphia 76ers avant Brooklyn Nets 112-104 dans un jeu de puissance joué qui a été décidé dans une prolongation dans laquelle les New Yorkais n’ont marqué qu’un point. Joel Embiid Il a été le grand protagoniste du jeu, puisqu’il a réalisé sa meilleure performance de ce que nous avons été dans la saison: 39 points (10 sur 20 sur le terrain et 18 sur 19 du staff) et 16 rebonds. Tobias Harris a ajouté 22 unités et Alec Burks a contribué 19 de la banque. Dans les Nets, Caris LeVert était la meilleure avec 25 points.

Le jeu décisif est intervenu dans le dernier dixième du temps réglementaire, avec une formidable prise de Joel Embiid sur Wilson Chandler qui a pris le duel en prolongation.

– # PhilaUnite

– Philadelphia 76ers

Victoire très importante pour les Sixers qui, s’ils avaient perdu, auraient été critiqués par l’environnement. Ce triomphe devrait les aider à entamer une nouvelle dynamique qui les rapproche des objectifs fixés en début de pré-saison.

Dire que les Milwaukee Bucks ont remporté les Detroit Pistons en 126-106 dans un duel dans lequel Giannis Antetokounmpo a terminé avec 33 points et 16 rebonds.

À Chicago, Charlotte Hornets a gagné 103-93 avec 25 points de Malik Monk. Willy Hernangómez est resté cette fois hors de la rotation.

Sacramento Kings gagne contre Memphis Grizzlies 129-125 avec 32 points de Harrison Barnes et Houston Rockets victoire confortable contre Golden State Warriors à domicile 135-105 avec 29 points et 10 passes décisives de James Harden.

The Beard avait lui-même un bon jeu!

– 29pts

– 10ast

✔️ Gagnez

– Houston Rockets

