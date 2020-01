Philip Rivers a déménagé en Floride. Qu’est-ce que cela signifie pour sa carrière?

Philip Rivers a déménagé sa famille en Floride. C’est un gros problème car Philip Rivers n’est pas exactement un fan des changements de codes postaux.

Le quart-arrière du Pro Bowl a reculé à l’idée de déménager avec ses Chargers de San Diego à Los Angeles. Plutôt que de déraciner sa famille de la taille d’une équipe de baseball, il a choisi d’acheter un théâtre mobile de 200 000 $ et d’embaucher un chauffeur pour le trajet d’une heure et plus jusqu’à la I-5.

Maintenant, sa base est le sud-est, à trois fuseaux horaires du sud de la Californie. Cette décision est venue juste à temps pour que Rivers frappe une agence libre pour la première fois de sa carrière, à l’âge de 38 ans. Le correspondant de FOX, Jay Glazer, rapporte que les Chargers sont prêts à quitter le quart-arrière qui les a conduits à «bien, »Mais jamais de« grand »territoire lors de ses 16 saisons avec l’équipe (dont 14 en entrée).

Cela laisse une énorme question au quart-arrière vétéran: quelle est la prochaine étape? Si Los Angeles est vraiment à l’arrière et que son déplacement vers le sud faisait partie d’un changement de carrière depuis la côte ouest, il y a un endroit qui conviendrait parfaitement.

Les rivières résoudraient un problème immédiat pour les boucaniers – au moins temporairement

Il n’y a qu’une seule équipe de Floride qui serait ostensiblement dans le mélange pour Rivers. Ce ne seront pas les Dolphins, qui ont Ryan Fitzpatrick enfermé pour 2020 dans la deuxième saison de son contrat de 11 millions de dollars sur deux ans. Il jouera probablement le rôle de mentor quel que soit le quart-arrière de Miami avec l’un de ses trois choix de première ronde ce printemps.

Ce ne serait pas non plus les Jaguars qui, qu’on le veuille ou non, ne pourraient probablement pas abandonner les trois ans et les 57 millions de dollars restant sur le contrat désastreux de Nick Foles. Le couper cette intersaison laisserait plus de 33 millions de dollars en argent mort autour de la feuille de plafond salariale de l’équipe comme un albatros.

Les Buccaneers, en revanche, peuvent être sur le marché QB selon qu’ils ont ou non reconduit Jameis Winston, dont le contrat a expiré après la campagne 7-9 de 2019. S’ils décident de quitter le joueur qu’ils ont sélectionné en premier au classement général en 2015, les Bucs pourraient être à la recherche d’un passeur vétéran pour combler le fossé entre l’ère Winston sans éliminatoires et tout ce qui va suivre.

Cela pourrait conduire les Bucs à Rivers. Et c’est un bon ajustement.

Bruce Arians pourrait être à la recherche de son prochain QB fixateur supérieur

L’agence libre en attente de Winston signifie que le seul quart-arrière sous contrat avec les Bucs la saison prochaine est le vétéran remplaçant Ryan Griffin. Les Buccaneers n’ont pas de choix de repêchage avant le 14e choix, ce qui est probablement trop tard pour sélectionner un passeur qui pourrait avoir un impact significatif en 2020 (l’expert du repêchage de la SB Nation Dan Kadar les fait rédiger le rusher de bord de l’Iowa AJ Espenesa avec ce choix) . L’entraîneur-chef Bruce Arians se tournera très certainement vers une présence vétéran pour guider son équipe.

La réputation des Ariens en tant qu’entraîneur de la NFL est un amplificateur de talents de quart-arrière. Il a ramené Carson Palmer sur le devant de la scène après un arrêt à Oakland qui avait érodé une grande partie de sa valeur. En cinq ans avec les Cardinals, Palmer a enregistré un dossier de 38-21-1 et a conduit l’Arizona à son deuxième match de championnat de conférence, qui a eu lieu au cours de la saison 2015. Cette même année, il a mené la NFL dans les deux verges ajustées par passe (9,1) et QBR (77,1) et a déclenché une sécheresse de neuf ans au Pro Bowl en étant sélectionné dans l’équipe NFC.

Ce n’était pas la seule fois où il aidait un quart-arrière retranché. En tant que coordinateur offensif des Steelers de 2007 à 2011, Arians a supervisé la partie la plus efficace du début de carrière de Ben Roethlisberger. Son travail en tant qu’OC et entraîneur par intérim des Colts 2012 a contribué à pousser Andrew Luck à une performance au Pro Bowl au cours de sa première année.

Enfer, il a fait de Jameis Winston son vrai moi, libérant le potentiel d’un homme qui peut lancer plus de mètres que quiconque dans la NFL (5109), mais aussi enregistrer la première saison de 30 touchés et 30 interceptions de la ligue. Peu importe qui vous êtes en tant que passeur, les Ariens augmentent votre volume à 11.

Rivers pourrait utiliser un coup de pouce alors qu’il se dirige vers le crépuscule d’une carrière solide (mais rarement épique). Il a connu l’une de ses meilleures saisons en 2018, puis n’a pas réussi à maintenir cet élan en 2019 malgré des campagnes saines de Keenan Allen et Hunter Henry dans la formation des Chargers. Son taux d’interception a grimpé de plus de 3% pour la troisième fois au cours des six dernières années. Ses verges ajustées par passe sont passées de 8,7 (sixième meilleur de la NFL en 2018) à 7,1 (15e).

Les Ariens ont incité un taux d’interception faible en carrière à Palmer en Arizona – bien que moins on en dise sur son 2019 avec Winston, mieux c’est. Malgré ses 30 dernières années dans le désert, les statistiques de carrière de Palmer en tant que cardinal sont nettement plus efficaces que ses courses à Cincinnati ou à Oakland. Cela seul pourrait être le terrain des Ariens contre Rivers.

Pourquoi Rivers voudrait-il jouer pour Tampa?

Outre la proximité de sa nouvelle maison? Les Buccaneers pourraient lui offrir un gourou de passage de confiance à l’entraîneur-chef et probablement le corps receveur le plus talentueux de la ligue.

Mike Evans aura 27 ans en août et entame sa sixième saison consécutive de 1 000 verges, même s’il a raté trois matchs cet automne en raison d’une blessure. Il est flanqué de Chris Godwin, qui a prospéré aux côtés d’Evans et en route vers les meilleurs numéros de carrière (86 attrapés, 1 333 verges, neuf touchés). Ensemble, ils ont fait en moyenne 16,3 verges par réception. C’est le genre de jeu profond que Rivers, qui s’est classé 10e de la ligue en profondeur de lancer moyenne en 2019, pourrait atteindre des gains massifs dans le champ.

La ligne offensive des Buccaneers n’était pas excellente en 2019, mais la mesure du taux de réussite au bloc de passes d’ESPN la classait légèrement mieux que celle des Chargers. Cette unité devra peut-être remplacer l’attaquant droit Demar Dotson, mais restera sinon intacte. Cet emplacement de projet parmi les 15 premiers et environ 91 millions de dollars en espace de plafond (moins tout ce que Rivers signe théoriquement) donnerait à Tampa Bay de nombreuses options de mises à niveau. Los Angeles, à titre de comparaison, dispose de 51 millions de dollars dans l’espace et le sixième choix dans le prochain projet.

Philip Rivers n’a pas nécessairement fini avec les Chargers juste parce qu’il a déménagé en Floride, même si les rapports suggèrent que les Chargers en ont fini avec lui. S’il décide qu’il veut retourner sur le terrain en 2020 et garder ses trajets courts, Tampa serait un choix naturel.

Ou, il pourrait simplement faire ce que la plupart des nouveaux résidents de Floride ont à l’esprit: planifier sa retraite.