Philip Rivers pourrait être le sauveur des Colts, ou il pourrait les remettre à QB

Philip Rivers n’a jamais atteint le Super Bowl en 16 saisons avec les Chargers. Il n’a franchi le tour divisionnaire des séries éliminatoires qu’une seule fois.

Les Colts parient que c’était un problème avec les Chargers, pas un défaut inhérent au quart-arrière de 38 ans.

Indianapolis a signé le huitième Pro Bowler pour un contrat d’un an de 25 millions de dollars, l’installant comme la dernière solution de l’équipe à un problème qu’il avait depuis la retraite brutale d’Andrew Luck en 2019. Rivers prendra les rênes de Jacoby Brissett et Brian Hoyer, permettant à Hoyer de retourner en stase avec les Patriots.

C’est une décision à faible engagement que les Colts pouvaient se permettre de faire grâce à ce qui représentait plus de 80 millions de dollars d’espace de plafond salarial avant l’intersaison. Rivers aura une saison pour prouver qu’il est à la fois:

a) un quart-arrière de départ supérieur à la moyenne dans la NFL, même s’il ne l’était pas la saison dernière, et

b) la pièce manquante dans la quête d’Indianapolis pour revenir en séries éliminatoires.

Le livre de contes se terminant pour les deux parties serait le jeune noyau des Colts, donnant à Rivers exactement ce dont il a besoin pour enfin percer et soulever le trophée Lombardi. La fin la plus probable, cependant, ne ferait que retarder la recherche d’Indianapolis pour son quart de franchise.

La version 2019 de Rivers ne sera pas vraiment une mise à niveau pour les Colts

On ne peut nier le curriculum vitae de Rivers. Sauf en cas de catastrophe, il lancera sa 400e passe de touché au début de la saison prochaine. Il est responsable de 28 retours en carrière au quatrième trimestre. Six des 10 matches des Chargers depuis l’après-saison depuis 1983 l’ont accompagné.

Ce passé a sans aucun doute joué un rôle dans la décision des Colts d’offrir 25 millions de dollars à Rivers, car la version 2019 de Rivers était un quart moyen qui a oscillé entre les gros jeux et les grosses erreurs. La saison dernière a marqué la troisième fois qu’il lance 20 interceptions ou plus. Dans les bonnes années, il est capable de compenser cela avec plus de 30 passes de toucher.

Ce n’était pas une de ces années. Malgré une gamme de cibles comprenant Keenan Allen, Mike Williams, Austin Ekeler et Hunter Henry, Rivers n’a trouvé la zone d’arrivée que 23 fois. Son taux de touché de 3,9% était le plus bas de sa carrière. Son classement de passeur est passé de 105,5 en 2018 (cinquième meilleur quart-arrière partant qualifié) à 88,5 (17e). Il avait moins de verges ajustées par passe – une mesure qui tient compte des jeux et des chiffres d’affaires pour mesurer l’efficacité globale – que Derek Carr ou Gardner Minshew.

Cela suffisait encore au directeur général Chris Ballard pour le tabuler afin de restaurer le statut de Brissett comme l’une des meilleures sauvegardes de la ligue. Brissett a dépassé les attentes lors de ses sept premiers matchs alors que les Colts ont pris un départ de 5-2. Il a subi une blessure au genou à son huitième match, a raté un départ en conséquence et a été un QB nettement différent dans les sept matchs qui ont suivi.

Un regard sur les chiffres de Brissett avant et après la blessure (sans compter les cinq bonnes passes qu’il a lancées avant de quitter le match des Steelers) montre deux joueurs très différents. En termes d’efficacité statistique, Rivers ‘2019 s’inscrit en plein milieu.

Philip Rivers contre les deux Jacoby Brissetts, 2019

QB



Yds / gm



Cmp%



TD / gm



Int / gm



Taux



Yards / Att



Adj Yards / Att













QB



Yds / gm



Cmp%



TD / gm



Int / gm



Taux



Yards / Att



Adj Yards / Att















Brissett, avant sa blessure à la semaine 9



227



64,5



2



0,4



99,3



6,9



7,5

Philip Rivers, toute l’année 2019

288

66,0

1.4

1,3

88,5

7.8

7.1

Brissett, après sa blessure à la semaine 9



185



56,4



0,6



0,4



75



6.1



5,9

C’est comme si les Colts avaient vu ce que pouvait faire le bon Brissett en début de saison et ce qu’il était devenu après la semaine 9, puis ils ont décidé de partager la différence en signant Rivers. Rivers était plus susceptible de tourner dans les grands matchs, mais au cours de la première moitié de la saison 2019, Brissett était le passeur le plus précis, le plus efficace et le plus sûr.

Cependant, il s’est beaucoup estompé après son entorse au genou. Le départ des Colts 5-2 a cédé la place à une arrivée 2-7, nécessitant le passage à Rivers. Cependant, il faudra plus qu’une simple main de vétéran pour contourner le jeu de passes d’Indianapolis.

Les Colts doivent améliorer leurs cibles si Rivers veut avoir une chance de revenir

La blessure de Brissett a limité sa mobilité dans la poche et sa capacité à éviter la pression et à faire des lancers. Il a également été gêné par un corps de receveurs qui n’a pas fait grand chose pour lui alors que son jeu déclinait.

T.Y. Hilton, l’option n ° 1 au sommet du tableau des cibles de l’équipe, a dû faire face à des blessures tenaces qui l’ont tenu à l’écart pendant six matchs au cours de la saison la moins productive de sa carrière. Eric Ebron n’a pas réussi à suivre une percée en 2018 alors que son nombre de touchés est passé de 13 à trois. Devin Funchess, l’une des recrues d’agent libre les plus en vue de l’équipe, est apparu dans un seul match avant de se casser la clavicule et de rater le reste de la saison.

En conséquence, Zach Pascal, un agent libre non repêché en 2018, a terminé à égalité en tête de l’équipe dans les cibles avec le fin du Pro Bowl Jack Doyle. Marcus Johnson avait le troisième plus grand nombre de verges par la réception de tout receveur large … avec 227. Ce n’était pas une gamme empilée.

Comparez ce groupe à ce que Rivers avait à Los Angeles. Allen a effectué au moins 1 196 verges au cours de chacune des trois dernières saisons. Williams s’est classée première dans la NFL en verges par capture à 20,4. Henry avait 55 attrapés en 12 matchs. Ekeler était sept yards timide de rassembler une saison de 1000 yards de réception hors du champ arrière.

Rivers avait tout cela et était toujours un quart-arrière moyen de la ligue, statistiquement. Maintenant, il passe à une équipe avec beaucoup de trous à combler à ses postes de compétence. Doyle sera de retour et un point focal de l’infraction, mais il est entouré de questions. Hilton aura 31 ans en novembre. Bien qu’il reste un atout précieux, l’âge avance à la vitesse du brûleur qui a fait de lui une menace si profonde pour la chance.

Pascal est une perspective montante mais était incroyablement incohérent la saison dernière; il a eu 10 matchs avec deux prises ou moins. Funchess est un agent libre. Eric Ebron est maintenant Steeler. Parris Campbell a les côtelettes pour être un démarreur percutant, mais doit surmonter les blessures qui l’ont tenu à seulement sept matchs en tant que recrue.

Indianapolis n’a encore signé aucun récepteur du marché de l’agent libre. Les Colts auraient pu ajouter un espoir d’élite de la classe profonde de cette année avec le 13e choix du repêchage, mais ils l’ont envoyé aux 49ers en échange du joueur de ligne défensif DeForest Buckner. Il y aura toujours des opportunités de trouver des talents dans les deux phases, mais les options des Colts peuvent être limitées.

Combinez ces facteurs – une rivière en déclin et un arbre cible taillé – ensemble et vous avez le plan pour une performance qui serait à peu près comparable à celle de Brissett en 2019.

Si les Colts sont à nouveau médiocres, il sera encore plus difficile de trouver leur quart-arrière de franchise

Indianapolis n’était pas en mesure de rédiger un quart-arrière de franchise infaillible avec le 13e choix au total. Si Rivers n’est pas sensiblement meilleur que Brissett, il sera de retour au même endroit au printemps prochain.

Bien que les Colts aient suffisamment de talent pour être menaçants, ils peuvent ne pas avoir les chevaux pour monter au sommet d’un AFC South compétitif. Une performance vintage de Rivers pourrait changer cela, mais rien dans son 2019 ne suggère que c’est le cas. Même un Rivers en moyenne de ligue jette probablement Indianapolis quelque part dans la fourchette de sept à neuf victoires, ce qui rendrait le club amusant et ennuyeux d’une manière finalement dénuée de sens. Les équipes de Kevin Hart de la NFL.

Cela laisserait également les Colts languir au milieu du projet pour les années à venir. C’est un problème pour une équipe dont les deux quarts au niveau de la franchise des 25 dernières années sont venus avec le choix global n ° 1 (Peyton Manning et Luck). Sans un démontage sérieux, la signature de Rivers ressemble à la première étape d’un cycle de vétérans rechapés et de perspectives de billets de loterie sans aucune chose sûre en vue.

Cela pourrait être un problème, mais Ballard a pris d’autres mesures pour atténuer les lacunes dans le jeu des quarts. Il a échangé contre Buckner, qui était peut-être le meilleur défenseur d’une équipe de championnat NFC mais qui est également très cher grâce à la prolongation de quatre ans de 84 millions de dollars qu’il a signée. Le Colts GM a environ 29 millions de dollars à dépenser cette saison dans un marché délecté, mais ses vraies améliorations pourraient ne pas arriver avant avril.

Ballard a été brillant en ce qui concerne les recrues qui peuvent avoir un impact instantané. Il a amené des débutants comme Marlon Mack, Malik Hooker, Darius Leonard, Braden Smith et Quenton Nelson dans le giron des trois dernières saisons. Le projet de 2020 pourrait être un autre arrêt de rechargement majeur.

L’acquisition de jeunes partants serait une aubaine pour les Colts. Mais à moins que ces joueurs ne puissent établir un lien immédiat avec un quart-arrière vieillissant et ramener cette infraction de la médiocrité, l’ère Rivers à Indianapolis pourrait être tout aussi infructueuse que sa course avec les Chargers. Si tel est le cas, il renverra les Colts dans les limbes du quart-arrière.