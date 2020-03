Philly décroche une séquence de 9 matchs avec une victoire sur Kings

Les 76ers de Philadelphie ont finalement gagné sur la route, cassant leur séquence de neuf défaites consécutives en battant les Kings de Sacramento.

L’équipe dirigée par Brett Brown a vaincu les Kings au Golden 1 Centre jeudi, 125-108.

RÉVEILLEZ-VOUS LES SIXERS ONT GAGNÉ SUR LA ROUTE.

LA NEUF VOIE DE PERTE DE ROUTE DE GAME GAME EST TERMINÉE.

Selon les statistiques des Sixers, c’est leur première victoire à Sacramento depuis le 30 décembre 2015. Les 76ers sont également 8-1 chaque fois qu’ils marquent au moins 120 points.

. @ sixers remporte une séquence de trois matchs avec une séquence de défaites consécutives @SacramentoKings avec une première victoire en SAC depuis le 30/12/15.

h / t

Les 76ers sont toujours sans les services de Ben Simmons et Joel Embiid. Contre les Kings, Tobias Harris a ouvert la voie avec 28 points et 14 rebonds. Cinq autres joueurs ont marqué à deux chiffres, dont Shake Milton avec 20 points, Al Horford avec 18 points ainsi que huit rebonds et six passes décisives et Alec Burks avec 17.

Dans l’ensemble, ce fut une grande victoire de rebond de leurs deux défaites consécutives face aux LA Clippers et aux Los Angeles Lakers. Les 76ers mettront fin à leur road trip de quatre matchs en Californie samedi contre les Golden State Warriors.

Les analystes ont critiqué les 76ers pour leur bilan inférieur à la moyenne malgré le talent qu’ils possèdent. Ils ont actuellement un dossier de 38-25 pour la cinquième place dans l’Est. Les critiques pensent qu’étant donné qu’ils ont deux All-Stars et un groupe de vétérans fiables dans leur liste, ils devraient faire partie des meilleures équipes de la ligue. Ils ne devraient pas être simplement une équipe de niveau intermédiaire compte tenu de tous les grands mouvements qu’ils ont faits au cours des dernières saisons.

Quoi qu’il en soit, leur victoire à Sacramento pourrait renforcer leur confiance lors des 19 derniers matchs de la saison régulière. La santé de l’équipe est également une préoccupation. Il serait difficile d’aller en profondeur dans les séries éliminatoires sans Embiid et Simmons dans le pli.