Philly entre dans l’histoire de la NBA avec plusieurs séquences de victoires à domicile

Les Philadelphia 76ers ont été une équipe difficile à battre au Wells Fargo Center cette saison. L’équipe entraînée par Brett Brown s’est inscrite au livre des records jeudi, devenant juste la quatrième équipe de l’histoire de la NBA à enregistrer plusieurs séquences de victoires à domicile de 14 matchs en une saison.

Philly a réalisé l’exploit dans leur victoire 115-106 contre les Knicks de New York.

Les Sixers ont rejoint les Golden State Warriors 2014-15, les Cleveland Cavaliers 2008-09 et les Lakers de Los Angeles 1999-00 en tant que quatrième équipe à réaliser l’impressionnante séquence de matchs à domicile, selon ESPN Stats and Info.

Derrière un record de 34 points de Tobias Harris (à égalité pour son 2e record depuis qu’il a rejoint les 76ers)…

Philadelphie est maintenant la 4e équipe de l’histoire de la NBA à enregistrer plusieurs séquences de victoires à domicile de 14 matchs en une saison, rejoignant les Warriors 2014-15, les Cavaliers 2008-09 et les Lakers 1999-00. pic.twitter.com/u4Kspe0k1m

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 février 2020

Sans leurs All-Stars blessés Ben Simmons (arrière) et Joel Embiid (épaule), Tobias Harris est passé à la vitesse supérieure et a marqué 34 énormes marqueurs pour la deuxième fois cette saison.

Le tronçon de quatre ans de 27 ans a réussi un 14 efficace pour 21 sur le terrain et 3 sur 6 du centre-ville et a également récolté sept rebonds, sept passes décisives et un vol en 35 minutes d’action.

Les Sixers ont été à peu près imparables à domicile en saison régulière NBA 2019-2020, accumulant un record de 28-2, le meilleur de la ligue, en Pennsylvanie. Leurs deux seules défaites à domicile sont survenues aux mains des Miami Heat et des Dallas Mavericks l’an dernier.

Aller sur la route, cependant, a été une autre histoire pour les Sixers. Ils n’ont remporté que 9 de leurs 30 premiers matchs à l’extérieur de Wells Fargo cette saison.

Préparés comme de puissants prétendants à émerger de l’Est avant cette saison, les Sixers n’ont pas réussi à répondre à ces attentes élevées.

Ils sont toujours l’une des meilleures équipes de la division, occupant actuellement la 5e place avec une liste de 37-23.