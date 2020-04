Phoenix a été le rival le plus dur des séries éliminatoires pour les fusées 94, 95

Bien que les deux rencontres aient eu lieu en demi-finale de la Conférence Ouest, l’ancien swingman des Rockets, Mario Elie, a déclaré que les Phoenix Suns étaient l’adversaire le plus coriace de Houston lors de leurs titres de champion NBA de 1994 et 1995.

Les Rockets de Hakeem Olajuwon ont été contraints à trois matchs à faire ou à mourir au cours de ces saisons de championnat, et deux des trois étaient contre Charles Barkley, Kevin Johnson et les Suns.

En 1994, Houston a remporté un match à domicile 7 après s’être rallié à un déficit de la série 2-0 à la suite de défaites à domicile dans le match 1 et le match 2. En 1995, les Rockets – gracieuseté du célèbre “Kiss of Death” à 3 points d’Elie – ont gagné un Road Game 7 et a surmonté un déficit de 3-1 pour prendre la série.

En prenant en compte les matchs 5 et 6 de la série de 1995, les Rockets sont allés 4-0 lors des matchs éliminatoires contre Phoenix au cours de ces années de titre.

Néanmoins, même si les Rockets ont surmonté les obstacles à chaque fois, leur adversaire et leur rival ont clairement gagné le respect. Après avoir battu les Suns en demi-finale de 1995, Houston a battu les San Antonio Spurs en six matchs lors des West Finals et les Orlando Magic lors d’un balayage de quatre matchs de la NBA Finals.

Phoenix, qui avait remporté l’Ouest en 1993, a remporté 115 victoires au cours des saisons régulières 1993-1994 et 1994-1995, contre seulement 105 pour les Rockets. Mais l’équipe d’Elie a souvent fait de son mieux quand cela importait le plus.

La série de mai 1994 contre Phoenix est devenue la naissance du surnom de “Clutch City” de la franchise, qui est venu en réponse au titre “Choke City” du Houston Chronicle après les deux premières pertes.

En ce qui concerne les questions et réponses sur Twitter de cette semaine avec les fans, Elie a également cassé son fameux tir pour ranger les Suns dans le match 7 de la série 1995 – qui est survenu dans les dernières secondes du quatrième trimestre, avec le match à égalité.

Connu pour sa défense musclée et ses tirs d’embrayage, Elie a récolté en moyenne 9,8 points (36,3% sur 3 points) et 3,1 passes décisives en 27,8 minutes par match au cours de ses cinq saisons à Houston de 1993-1994 à 1997-1998.

