Phoenix Suns – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets battre Soleils de Phoenix en tant que visiteur pour 108-117 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux battaient à domicile contre Houston Rockets par 127-91. De leur côté, les visiteurs ont également battu à domicile Utah Jazz par 95-98, donc après ce résultat, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Denver Nuggets Il a 36 victoires en 52 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 21 matchs gagnés sur 52 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/09/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier quart, il y avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 12-0 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 37-28. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu un retour de la main des joueurs de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu un 10-0 partiel au cours du quatrième et ont réussi à faire la différence maximale (un point) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 17-27. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 54-55 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a de nouveau enregistré plusieurs coups sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 24-28 et un total de 78-83. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée à nouveau, est venue gagner par neuf points (94-103) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-34. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 108-117 pour les visiteurs.

Pendant le match, les actions de Jamal Murray et Nikola Jokic, qui a obtenu 36 points, cinq aides et cinq rebonds et 23 points, sept aides et neuf rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Deandre ayton et Devin booker, avec 28 points, deux passes décisives et 19 rebonds et 21 points, neuf passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, dans le prochain duel Denver Nuggets mesurez votre force avec San Antonio Spurs dans le Centre Pepsi. Pour sa part, Soleils de Phoenix sera mesuré avec Los Angeles Lakers dans le Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.