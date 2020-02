Phoenix Suns – Detroit Pistons: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Detroit Pistons réussi à imposer à Soleils de Phoenix en tant que visiteur pour 111-113 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Los Angeles Clippers 92-102, terminant une séquence de matchs de défaite de trois matchs au cours des cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Denver Nuggets par 115-98. Detroit PistonsAvec ce résultat, il est pour l’instant absent des éliminatoires avec 19 victoires en 60 matchs. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 24 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

29/02/2020

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, il a augmenté la différence à un maximum de sept points (2-9) jusqu’à terminer avec un 24-29. Ensuite, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 29-23. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 53-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et est venue gagner de huit points (76-84) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 26- 32 (et un total de 79 à 84). Finalement, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-29. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 111-113 en faveur de Detroit Pistons.

Pendant le match, les actions de Derrick Rose et Christian Wood, qui a obtenu 31 points, quatre aides et trois rebonds et 19 points, cinq aides et neuf rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Devin booker et Ricky Rubio, avec 26 points, six passes décisives et six rebonds et 16 points, 13 passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain duel Detroit Pistons les visages seront vus avec Sacramento Kings dans le Golden 1 Center, tandis que Soleils de Phoenix fera face Guerriers de l’état d’or dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.