Phoenix Suns – Golden State Warriors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Soleils de Phoenix gagné à domicile pour Guerriers de l’état d’or 112-106 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Los Angeles Lakers par 125-100, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Miami Heat par 101-113, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. Soleils de PhoenixAvec ce résultat, il est exclu des play-offs avec 21 matchs gagnés sur 54 matches. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 12 matchs gagnés sur 54 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

13/02/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 34-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-26. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 58-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a augmenté sa différence, marquant la différence maximale (11 points) à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-26 et un total de 87-76. Enfin, au dernier trimestre, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, elle a obtenu un partiel au cours de ce quart de 10-2, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 25 au 30. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 112-106 pour Soleils de Phoenix.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Soleils de Phoenix étaient Devin booker et Kelly Oubre, qui a obtenu 27 points, huit passes décisives et cinq rebonds et 15 points et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Andrew Wiggins et Mark Chriss pour ses interventions dans le match, avec 27 points, cinq passes décisives et quatre rebonds et 18 points, trois passes décisives et 12 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Soleils de Phoenix sera contre Toronto Raptors dans le Aréna Banque Scotia. Pour sa part, Guerriers de l’état d’or cherchera la victoire contre Houston Rockets dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.