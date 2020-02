Phoenix Suns – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Soleils de Phoenix il a remporté la victoire à domicile contre Houston Rockets par 127-91 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Detroit Pistons par 116-108, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Los Angeles Lakers par 111-121. Avec ce résultat, pour l’instant Soleils de Phoenix Il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Houston Rockets, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 33 victoires en 51 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/08/2020

Le premier quart avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 12-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 46-26. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances, en fait, l’équipe a obtenu un partiel de 15-2, qui s’est conclu par un résultat partiel de 19-29. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 65-55 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés dans le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et ont marqué la différence maximale (24 points) à la fin du quatrième et se sont soldés par un résultat partiel de 32-18 (97-73). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et ont augmenté la différence à un maximum de 38 points (123-85), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-18. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 127-91 en faveur des locaux.

Pendant le match, Soleils de Phoenix a obtenu la victoire grâce à 39 points et neuf rebonds de Kelly Oubre et les 33 points, trois passes décisives et neuf rebonds de Devin booker. Les 32 points, cinq passes décisives et deux rebonds de James durcit et les 14 points et trois rebonds de Austin Rivers ils n’étaient pas suffisants pour Houston Rockets Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Soleils de Phoenix fera face Denver Nuggets dans le Talking Stick Resort Arena. De son côté, le prochain adversaire de Houston Rockets sera Utah Jazz, avec lequel il jouera dans le Toyota Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.