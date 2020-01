Phoenix Suns – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers battre hors de la maison pour Soleils de Phoenix par 87-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre San Antonio Spurs par 118-120, ajoutant un total de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. D’un autre côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Utah Jazz par 118-88. Avec ce résultat, Indiana Pacers Il compte 28 victoires en 44 matchs, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 18 victoires en 43 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

23/01/2020

Loi 24/01/2020 à 11:50

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, le leadership était entre les mains des visiteurs, a augmenté la différence à un maximum de six points (22-28) et a conclu avec un résultat de 24-30. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il a maintenu sa différence Indiana Pacers et s’est terminé avec un résultat partiel de 24-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 48-54 au tableau d’affichage.

Au troisième trimestre, les joueurs de Indiana Pacers Ils ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 17-2 et sont venus gagner par 25 points (56-81) jusqu’à ce qu’ils finissent avec un résultat partiel de 17-29 et un résultat global de 65-83. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse s’est distancée à nouveau sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 26 points (75-101) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-29. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 87-112 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Indiana Pacers il est dû en partie à 24 points, quatre passes décisives et 13 rebonds de Domantas Sabonis et les 25 points et trois rebonds de T.j. Warren. Les 17 points et neuf rebonds de Kelly Oubre et les 16 points, trois passes et deux rebonds de Devin booker ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de Phoenix Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain duel de Indiana Pacers sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Chase Centertandis que la prochaine réunion du Soleils de Phoenix sera contre San Antonio Spurs dans le At & t Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.