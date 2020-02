Phoenix Suns – Los Angeles Clippers: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Clippers réussi à gagner Soleils de Phoenix loin de chez eux par 92-102 un nouveau jour NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Utah Jazz par 111-131. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Grizzlies de Memphis par 124-97 et après le match, ils accumulent une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Clippers Il a 38 victoires en 57 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 24 victoires en 58 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, la direction était entre les mains des locaux, ils sont venus gagner par 11 points (27-16) et ont terminé avec un 29-21. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu un retour de la main des joueurs de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont obtenu un 11-1 partiel au cours du quatrième et ont augmenté la différence à un maximum de 11 points (43-54) au cours de la quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 20-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 49-54 au tableau d’affichage.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et a atteint une différence de 12 points (59-71) jusqu’à ce qu’elle conclue avec un résultat partiel de 17- 22 et un résultat global de 66-76. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a maintenu sa différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-26. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 92-102 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

En plus des joueurs de Los Angeles Clippers qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Kawhi Leonard et Marcus Morris, qui a obtenu 24 points, cinq passes décisives et 14 rebonds et 18 points, trois passes décisives et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Deandre ayton et Ricky Rubio, avec 25 points et 17 rebonds et 18 points, 10 passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain duel Los Angeles Clippers mesurez votre force avec Denver Nuggets dans le Staples Centertandis que le prochain adversaire de Soleils de Phoenix sera Detroit Pistons, avec lequel il jouera dans le Talking Stick Resort Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.