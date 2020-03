Phoenix Suns – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Soleils de Phoenix il a réussi à gagner à domicile contre Milwaukee Bucks par 140-131 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Portland Trail Blazers par 127-117 et après ce match, ils ajoutent un total de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Los Angeles Lakers par 113-103 et après ce résultat, ils accumulent un total de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Soleils de PhoenixAvec ce résultat, il est pour l’instant exclu des play-offs avec 25 victoires en 63 matchs. Pour sa part, Milwaukee Bucks, après le match, toujours en position de barrage avec 53 matchs gagnés sur 63 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/09/2020

À 01:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 19 points (37-18) et ont terminé avec un 47-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il a réduit les distances Milwaukee BucksEn fait, l’équipe a réalisé un partiel 10-2 lors du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 30-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 77-59 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 25-32 et un total de 102-91. Enfin, au dernier trimestre, l’équipe visiteuse a également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, en fait, elle a réalisé un partiel 10-2, même si cela n’a pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-40, terminant le match avec un résultat final de 140-131 en faveur de Soleils de Phoenix.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Soleils de Phoenix qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Ricky Rubio et Devin booker, qui a obtenu 25 points, 13 passes décisives et 13 rebonds et 36 points, huit passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Khris Middleton et Eric Bledsoe pour ses actions dans le match, avec 39 points, quatre passes décisives et deux rebonds et 28 points, sept passes décisives et trois rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement de la compétition, Soleils de Phoenix fera face Portland Trail Blazers dans le Centre de modetandis que le prochain adversaire de Milwaukee Bucks sera Denver Nuggets, avec lequel il jouera dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.