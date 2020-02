Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder il a réussi à gagner en tant que visiteur Soleils de Phoenix par 107-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent chercher la victoire loin de chez eux Dallas Mavericks par 104-133, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Sacramento Kings 100-120, totalisant quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il a 29 matchs gagnés sur 49 joués, ce qui lui permet de prendre position en play-off. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 20 victoires en 47 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/01/2020

Le premier quart avait les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 27-25. Puis, le deuxième quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-28. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 52-53 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 29-26 (81-79). Enfin, au dernier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-32. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 107-111 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Danilo Gallinari et Chris Paul, qui a obtenu 27 points et quatre rebonds et 20 points, 10 passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Kelly Oubre et Devin booker, avec 27 points et 11 rebonds et 27 points, cinq passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Oklahoma City Thunder sera contre Cavaliers de Cleveland dans le Arène énergétique de Chesapeakelors de la prochaine réunion, Soleils de Phoenix sera mesuré avec Milwaukee Bucks dans le Forum Fiserv. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.