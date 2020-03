Phoenix Suns – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Soleils de Phoenix il a réussi à gagner à domicile contre Portland Trail Blazers par 127-117 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Toronto Raptors 114-123, tandis que les visiteurs battaient à domicile Assistants de Washington par 125-104. Avec ce résultat, pour l’instant Soleils de Phoenix Il resterait en dehors du play-off avec 24 victoires en 62 matchs joués. Pour sa part, Portland Trail Blazers, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 28 victoires en 63 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Dans le premier quart-temps, il avait comme dominateur l’équipe locale, en fait, il a obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et a eu une différence maximale de 16 points (27-11) jusqu’à la conclusion avec un 34-22. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 20-0 lors du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-36. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 67-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre Soleils de Phoenix il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 17-0 et est venu gagner par 26 points (88-62) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 28-24 et 95-82 du total . Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2, bien que cela n’ait pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32 -35. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 127-117 en faveur de Soleils de Phoenix.

Pendant le match, Soleils de Phoenix Il a remporté la victoire grâce à 37 points, une passe et 16 rebonds de Aron Baynes et les 23 points, 12 passes décisives et cinq rebonds de Devin booker. Les 23 points, une passe décisive et 20 rebonds de Hassan Whiteside et les 25 points, huit passes décisives et trois rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Soleils de Phoenix fera face Milwaukee Bucks dans le Talking Stick Resort Arena. Pour sa part, Portland Trail Blazers les visages seront vus avec Sacramento Kings dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.