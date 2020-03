Phoenix Suns – Toronto Raptors: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors a été battu contre Soleils de Phoenix en tant que visiteur pour 114-123 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont perdu à domicile contre Guerriers de l’état d’or 99-115, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Denver Nuggets par 133-118. Avec ce résultat, Toronto Raptors Il a 42 matchs gagnés sur 60 joués, vous permettant de rester en position de barrage, tout en Soleils de Phoenix, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal leader et protagoniste sur le terrain, il a ensuite gagné par neuf points (18-9) jusqu’à la conclusion avec un 39-30. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de Toronto Raptors, qui s’est conclue par un résultat partiel de 29-31. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 68-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 18-26 et un résultat global de 86-87. Enfin, le dernier quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 28-36. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 114-123 pour les visiteurs.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Toronto Raptors étaient Pascal Siakam et Kyle Lowry, qui a obtenu 33 points, trois aides et sept rebonds et 28 points, six aides et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Devin booker et Deandre ayton, avec 22 points, 10 passes décisives et quatre rebonds et 13 points, une passe décisive et 14 rebonds respectivement.

Le prochain choc de Toronto Raptors sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Pour sa part, Soleils de Phoenix jouera contre Portland Trail Blazers dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.