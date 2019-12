Photo des éliminatoires de la NFL 2020: quelles équipes peuvent remporter la semaine 16 et comment?

Il nous reste deux semaines de football avant les séries éliminatoires, et il y a encore beaucoup de choses indécises. Plusieurs enchères en séries éliminatoires peuvent être gagnées ou perdues au cours de la semaine 16, tandis que certaines équipes peuvent commencer à décrocher des byes au premier tour et un avantage sur le terrain.

La semaine dernière, les 49ers, les Seahawks, les Packers, les Patriots et les Bills ont tous rejoint la partie éliminatoire. Cette semaine, il y a trois autres points qui peuvent être cousus, ainsi que quelques titres de division. L'action commence par un triple en-tête samedi.

Cela comprend l'un des trois matchs de rivalité qui pourraient déterminer un vainqueur de division. Les Bills and Patriots s'affronteront samedi après-midi, avec potentiellement le titre de l'AFC East en jeu. Les Eagles et les Cowboys se battront pour la suprématie de la NFC East dimanche, et la compétition NFC North opposant les Vikings et les Packers suit lundi soir au football.

En plus de cela, les quelques équipes qui s'accrochent à ce que les petites espoirs des séries éliminatoires espèrent pouvoir enfin se retrouver éliminées cette semaine.

Passons en revue les scénarios (sans égalité) pour la semaine 16.

Les Texans peuvent répéter en tant que champions de l'AFC Sud, ou au moins décrocher une place en séries éliminatoires, avec:

Houston est entré dans la saison en tant que favori dans l'AFC South, mais les choses sont devenues un peu intéressantes au cours de la seconde moitié de l'année avec la réémergence des Titans sous … Ryan Tannehill? Les Texans envisageaient deux matchs contre les Titans au cours des trois dernières semaines et heureusement pour eux, ils ont battu le Tennessee la semaine dernière.

Cela signifie que les Texans peuvent sécuriser la division cette semaine de plusieurs manières, et ils peuvent également officiellement frapper leur ticket pour les éliminatoires avec un scénario complètement différent.

Les Texans peuvent remporter l'AFC Sud pour la deuxième année consécutive avec:

Une victoire sur les Buccaneers OU

Une perte des Titans pour les Saints

Si tout le reste échoue, ils peuvent obtenir une place en séries éliminatoires avec:

Les Patriots peuvent conserver la couronne de l'AFC Est et peut-être faire un bye au premier tour avec:

Les Patriots peuvent décrocher deux choses différentes cette semaine. Le premier est l'AFC East, qui est toujours à gagner avec les Bills dirigés par Josh Allen qui jouent bien dans la dernière ligne droite. Les Patriots ont battu les Bills une fois cette saison, mais ils ont connu des turbulences en décembre. La Nouvelle-Angleterre n'est que de 1-2 ce mois-ci, avec sa seule victoire sur les Bengals lors de la semaine 15. Il a fallu jusque-là aux Patriots pour se garantir une place en séries éliminatoires.

Mais avant de méditer sur la disparition des Patriots, souvenons-nous qu'ils peuvent gagner l'AFC Est pour une 11e fois consécutive. Ils peuvent également accrocher une tête de série, ce qui leur donnerait un au revoir au premier tour.

Les Patriots peuvent gagner l'AFC Est pour la 16e fois au cours des 17 dernières saisons avec:

Les Patriots peuvent également se retrouver avec un laissez-passer au premier tour pour la 10e saison consécutive avec:

Les Ravens peuvent obtenir un avantage au premier tour au revoir ou sur le terrain avec:

Cette semaine, deux choses différentes peuvent arriver avec les Ravens, qui ont déjà remporté l'AFC North. Ils peuvent verrouiller leur avantage sur le terrain ou au moins un bye au premier tour.

Baltimore est l'équipe à battre en ce moment. Les Ravens détiennent 10 victoires consécutives, dont des équipes éliminatoires comme les Patriots, les 49ers et les Bills. L'équipe qu'ils affrontent dimanche est la dernière équipe qui les a battus cette année: les Browns, qui ont remporté une victoire de 40-25 à Baltimore en septembre. À ce stade, cela semble être une aberration plus que tout.

Voici les trois façons dont les Ravens peuvent obtenir un laissez-passer au premier tour:

Une victoire sur les Browns OU

Une défaite des Patriots contre les Bills OU

Une perte de Chiefs contre les Bears

Les Ravens peuvent également capturer cette graine n ° 1 avec:

Une victoire sur les Browns OU

Les pertes des patriotes et des chefs

Les Cowboys peuvent revendiquer le NFC East plutôt triste avec:

Quoi qu'il en soit, la NFC East organisera un match éliminatoire au Wild Card Round, et les Cowboys peuvent être cette équipe s'ils gagnent cette semaine. Ils sont prêts à jouer les Eagles, leur seule compétition pour la division. Celui qui termine à la deuxième place de la division n'aura pas non plus la possibilité de faire une offre de joker. C'est parce que le NFC East a été un gâchis cette saison.

Pourtant, une fois que vous arrivez aux éliminatoires, tout peut arriver.

Les Cowboys organiseront un match éliminatoire s'ils obtiennent:

Une victoire contre le rival Eagles, qui serait également éliminé des séries éliminatoires

Les Packers peuvent refuser aux Vikings le NFC North en:

Les Packers et les Vikings peuvent tous deux participer aux éliminatoires, mais ils se battent également pour le NFC North. Les Packers peuvent conclure la division lors de la semaine 16, tandis que les Vikings auraient besoin d'une victoire et d'un peu d'aide la semaine prochaine pour remporter la couronne.

Green Bay remportera le NFC North le lundi soir au football s'ils obtiennent:

Une victoire sur, qui d'autre, les Vikings

En parlant des Vikings, ils sont liés en séries éliminatoires s'ils obtiennent:

Le Minnesota peut toujours remporter la division, mais pas avant la semaine 17. Au moins, les Vikings peuvent décrocher une place dans les séries éliminatoires de deux façons cette semaine. L'un des scénarios peut se produire samedi lorsque les Rams rencontreront les 49ers, de sorte que les Vikings pourraient déjà être au moment de jouer lundi soir.

Voici ce dont les Vikings ont besoin pour s’assurer une place en séries éliminatoires:

Une victoire sur les Packers OU

Une défaite des Rams face aux 49ers

Oui, mais qui peut être éliminé lors de la semaine 16?

Quatre autres équipes sont sur le bloc de coupe cette semaine. La liste des équipes qui peuvent être éliminées comprend au moins une équipe surprise basée sur des prédictions de pré-saison (les Rams), bien que l'on puisse dire que les Eagles (et le NFC East en général) sont également bien en deçà de ce que nous attendions d'eux au début de cette saison.

Sans plus tarder, voici les scénarios d'élimination sans égalité pour la semaine 16 (une fois de plus avec une astuce pour les scénarios des éliminatoires de la NFL sur Reddit).

Les Rams de Sean McVay retourneront à la planche à dessin avec:

Une perte pour les 49ers OU

Une victoire des Vikings sur les Packers

Les Eagles peuvent rompre les liens du faux espoir avec:

Le boulon tremblant qui maintient ensemble le mouvement des Browns s'envolera enfin avec:

Une défaite contre les Ravens OU

Un Steelers l'emporte sur les Jets OU

Un Titans l'emporte sur les Saints OU

Une défaite des Colts contre les Panthers

Jon Gruden Raiders sont faits à Oakland, et ils peuvent passer au revoir aux séries éliminatoires avec:

Une perte des Raiders face aux Chargers OU

Un Steelers l'emporte sur les Jets OU

Un Titans l'emporte sur les Saints OU

Une défaite des Colts contre les Panthers

Si les séries éliminatoires commençaient aujourd'hui, quelles équipes participeraient?

Certaines graines peuvent être bloquées cette semaine, mais quelques-unes seront toujours à gagner lors de la semaine 17. Voici à quoi les choses ressembleraient si les éliminatoires commençaient maintenant:

Le NFC:

Seahawks de Seattle (11-3) *

Packers de Green Bay (11-3) *

Saints de la Nouvelle-Orléans (11-3) **

Cowboys de Dallas (7-7)

49ers de San Francisco (11-3) *

Vikings du Minnesota (10-4)

L'AFC:

Corbeaux de Baltimore (12-2) **

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (11-3) *

Chiefs de Kansas City (10-4) **

Texans de Houston (9-5)

Buffalo Bills (10-4) *

Pittsburgh Steelers (8-6)

* décroché une place en séries éliminatoires

** division décrochée