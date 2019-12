Photo des séries éliminatoires de la NFL: classement de confiance pour 14 équipes après la semaine 16

Eh bien, nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Tout ce qui reste est un ÉNORME match de football du lundi soir entre les Packers de Green Bay et les Vikings du Minnesota, plus une liste complète de matchs de la semaine 17 avant la fin de la saison régulière est ici. L'image des séries éliminatoires est presque terminée, presque toutes les équipes se sont qualifiées pour cette dernière semaine.

Dans quelle mesure devrions-nous être confiants dans les équipes éliminatoires? Je vous le ferai savoir. Voici mon classement, par conférence.

Les équipes éliminatoires de l'AFC, du plus au moins confiant

1. Corbeaux de Baltimore

Ils ont terminé tête de série n ° 1 de l'AFC avec une victoire aux Cleveland Browns. Ce n'était pas joli, car les Ravens ont perdu 6-0 pendant presque toute la première mi-temps. Mais, comme les Ravens l'ont fait cette saison, lorsqu'ils ont commencé à marquer, c'est arrivé rapidement. Jumelés à leur défense, les Ravens seront extrêmement pénibles en AFC.

Si vous voulez vous soucier des Ravens, seulement deux choses vous viennent à l'esprit. Le premier est les blessures. Dimanche, nous avons vu Mark Ingram et d'autres boiter hors du terrain. Cependant, les Ravens n'auront rien à jouer pour la semaine prochaine et ils ont une semaine de congé en séries éliminatoires, donc tout le monde devrait être en bonne santé d'ici la ronde divisionnaire.

Deuxièmement, les joueurs n'ont tout simplement pas beaucoup d'expérience en ce moment. Actuellement, il n'y a qu'une poignée de joueurs qui ont fait partie d'équipes qui ont fait de longs runs en séries éliminatoires. Le comte Thomas, le maréchal Yanda et Ingram me viennent à l'esprit. Bien que je ne sois pas sûr que cela importera, c'est quelque chose à noter. Sinon, les Ravens devraient être les favoris pour remporter la conférence

2. Les chefs de Kansas City

Ce n'est pas non plus à cause de leur infraction. Leur défense l'écrase ces derniers temps. Depuis la semaine de congé, voici combien de points ils ont accordés à chaque match (tous gagnants):

Leur défense a été attaquante, physique et multiple. Les Chiefs envoient des pressions de partout, et Tyrann Mathieu a été un énorme coup de pouce à cette unité tout au long de la saison. Ajoutez maintenant Terrell Suggs, et cette défense ne fait que commencer.

Leur offense est régulière, et Patrick Mahomes ressemble plus aux Mahomes que nous connaissons et aimons. Il se lance à nouveau dans les lancers et ne sort pas de la poche. Les Chiefs participeront aux éliminatoires.

3. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

La meilleure sortie offensive des Patriots en près de deux mois est survenue samedi contre une défense des Bills extrêmement robuste. L'offensive des Patriots était un modèle de ce qu'ils ont fait lors de leurs séries éliminatoires de l'an dernier: contrôler la ligne de mêlée et mélanger les passes d'écran et une action intelligente en champ arrière. Frappez les WR ouverts et déplacez les chaînes. Restez en dehors du tiers-long.

Cette formule peut gagner en séries éliminatoires, et avec un match à domicile probable dans la ronde divisionnaire, comment pouvez-vous parier contre eux? Le problème avec cette formule est que les choses doivent se dérouler comme prévu. La défense doit extrêmement bien jouer. La Nouvelle-Angleterre doit forcer un chiffre d'affaires ou deux et faire jouer de bonnes équipes spéciales. Les Patriots peuvent-ils monter et descendre sur le terrain avec les chefs ou les corbeaux? Je ne suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr non plus de parier contre eux.

4. Titans du Tennessee

Je sais qu'ils ont besoin d'une victoire contre les Texans, ou que les Steelers perdent la semaine prochaine, même pour entrer dans les séries éliminatoires. Mais une fois entrés, les Titans sont une équipe à laquelle vous ne voulez pas faire face. Ils sont juste assez dangereux pour se faufiler sur quelqu'un, en particulier les chefs. Ils dirigent le football, qui est le talon d’Achille des chefs depuis des années.

Ryan Tannehill n'a pas peur de faire le grand jeu. La défense des Titans serait dévorée vivante par les Chiefs, mais quelque chose me préoccupe un peu à propos de cette équipe. Andy Reid est également 1-8 contre les Titans dans sa carrière, et les trois derniers matchs ont été aussi étranges que possible. Il y a eu leur défaite cette saison, plus la défaite en séries éliminatoires lorsque Marcus Mariota s'est lancé une passe de TD, puis le moment où le botteur du Tennessee a martelé un panier de but gagnant avec des temps presque gelés à Arrowhead. Il y a donc du vaudou.

5. Buffalo Bills

Leur coaching est exceptionnel. Leur défense est exceptionnelle. Leurs équipes spéciales sont exceptionnelles. Leur quart-arrière est limité. Lors de ses trois derniers matchs contre de bonnes défenses – comme celles qu'il verra en séries éliminatoires – Josh Allen est passé 43 des 90 pour moins de 500 mètres. Ce ne sont pas des jeux gagnants.

Cependant, comme Allen frappera un home run deux fois par match, avec les raisons énumérées ci-dessus, je les aime mieux que les Texans vainqueurs de la division.

6. Houston Texans

Les Texans se sentent comme les Cowboys de l'AFC. Ils font juste assez pour être compétitifs, mais ils ne constituent pas non plus une menace pour les séries éliminatoires. Ils ne sont pas bien entraînés et ils ont remporté huit matchs par touché ou moins. S'ils ne font pas attention, les Bills se rendront à Houston dans le Wild Card Round, dans ce qui est sûrement le match de samedi, et les battront.

Je n’ai simplement aucune confiance dans les Texans.

NFC, équipes éliminatoires, du plus au moins confiant

1. San Francisco 49ers

Les 49ers se rendront à Seattle le week-end prochain avec le NFC West et la tête de série n ° 1 en jeu. Les Seahawks seront sans plusieurs demi offensifs et leur tacle gauche. Ils sont également entraînés par Pete Carroll, à qui je fais confiance à zéro pour cent pour prendre la bonne décision dans le jeu.

L'offensive des Niners s'est bien passée ces derniers temps, mais leur défense (avec blessures) n'a pas été proche de la même unité qui a commencé la saison. Une partie de cela, bien sûr, est de jouer un calendrier beaucoup plus difficile.

Je m'attends à ce que les 49ers gagnent et bloquent leur terrain, ce qui signifie qu'ils peuvent éviter de jouer à la Nouvelle-Orléans ou à Seattle en séries éliminatoires.

2. La Nouvelle-Orléans Saints

Si les Saints avaient un avantage sur le terrain, ils seraient clairement mon équipe n ° 1 dans la NFC. Cependant, alors que les Saints ont bien joué sur la route cette saison, ils sont 1-5 sur la route en séries éliminatoires avec Drew Brees sous le centre.

Sinon, j'aime les saints. Ils sont mortels en attaque et ont de nombreuses façons de vous battre. Les blessures me concernent juste un peu sur la défense, mais j'aime cette unité. Ils sont équilibrés, se classant 10e contre la course et neuvième contre la passe, par Football Outsiders.

De plus, les Saints ont terminé les deux dernières saisons de façon terrible: le Miracle de Minneapolis et le PI sans appel contre les Rams. On dirait qu'ils doivent avoir de la chance.

3. Vikings du Minnesota

Je fais plus de projection ici, car cela suppose que les Vikings ont battu les Packers. Cela signifierait que Kirk Cousins ​​a finalement remporté un match de football du lundi soir, ce qui pourrait être difficile à comprendre. Mais c'est pourquoi ils lui versent 84 millions de dollars.

La raison pour laquelle j'aime les Vikings, c'est qu'ils forment une équipe complète. Ils sont classés septième en attaque et sixième en défense. Ils peuvent tout faire. Donc, s'ils peuvent surmonter cet obstacle lundi soir, je pense que cela les ouvrira mentalement, et ils se sentiront confiants avant les éliminatoires.

4. Seahawks de Seattle

Ils sont blessés. Ils ont des plans de jeu et une gestion de jeu horribles. Si Pete Carroll n'avait pas gagné un Super Bowl et en avait presque gagné un autre, la critique de la façon dont il gère un match pourrait le faire virer. Pourquoi ils ne mettent plus l'offense entre les mains de Russell Wilson me dépasse. C'est criminel. C’est pourquoi je ne leur fais pas confiance.

Quand ils obtiendront officiellement la graine n ° 5, je leur ferai encore moins confiance.

5. Packers de Green Bay

Je n'achète pas du tout les Packers, mais ils sont en séries éliminatoires. Qu'est-ce que les Packers font bien? Pas grand chose, non? Leur offensive a des giclées où c'est fantastique, mais elle disparaît ensuite pendant de longues périodes. La défense est juste OK.

La SEULE raison pour laquelle ils pourraient gagner plusieurs matchs éliminatoires est Aaron Rodgers qui se lance dans une course effrayante.

6. Eagles de Philadelphie

Eh bien, quelqu'un a dû gagner le NFC East et les Eagles sont debout – enfin, à peine. Les Eagles sont tellement malmenés qu'il n'y a aucune chance qu'ils puissent concourir pour un Super Bowl pour le moment.

Néanmoins, ils ont remporté les matchs nécessaires, y compris leur victoire contre les Cowboys dimanche. Ils devraient conclure la division avec une victoire contre les Giants lors de la semaine 17. Ils méritent cela.

Pour rappel, voici à quoi ressemblera le classement des éliminatoires avant le lundi soir de football de la semaine 16:

AFC:

Corbeaux de Baltimore (13-2) **

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (12-3) **

Chiefs de Kansas City (11-4) **

Texans de Houston (10-5) **

Buffalo Bills (10-5) *

Titans du Tennessee (8-7)

NFC:

49ers de San Francisco (12-3) *

New Orleans Saints (12-3) **

Packers de Green Bay (11-3) *

Eagles de Philadelphie (8-7)

Seahawks de Seattle (11-4) *

Vikings du Minnesota (10-4) *

* décroché une place en séries éliminatoires

** division décrochée