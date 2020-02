Picks & Angles des paris NBA de Moore jeudi: la NBA est de retour, tout comme Ja Morant et les Grizzlies

Alors que la saison reprend après la pause des étoiles, voici quelques angles basés sur les affrontements et les tendances pour une liste de paris NBA jeudi sournois:

Cotes du jeudi et via FanDuel.

Bucks at Pistons

Écart: Bucks -13,5

Plus / Moins: 225,5

Heure: 19 h ET

The Angle: Mike Budenholzer, seigneur de la division

Depuis qu’il a rejoint les Bucks, Mike Budenholzer est… attendez… 20-7-1 (74%) contre l’écart par rapport aux équipes de la division centrale. En tant que favori à deux chiffres dans de tels cas? 9-4.

Il a également été un tueur sur la route en tant que grand favori, passant 24-9-1 sur la route en tant que favori à six points ou plus. Il tue ces équipes. Les détruit.

Mais attendez, il y a plus!