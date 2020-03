Pinckney, né à Fortson; Boston s’accroche à 4 victoires serrées

Ce jour-là, l’attaquant des Celtics de Boston Ed Pinckney est né en 1963.

Pinckney a joué son basket-ball collégial à Villanova, où il a remporté un titre national en 1985, et a été repêché 10e au total au repêchage NBA de la même année par les Phoenix Suns.

Il sera ensuite échangé aux Sacramento Kings, qui à leur tour échangeront Pinckney et Joe Kleine à Boston contre le président de l’équipe, Danny Ainge et Brad Lohaus.

Le natif du Bronx jouerait six saisons avec les Celtics, avec une moyenne de 6,1 points et 5,3 rebonds par match avec l’équipe. Il sera ensuite échangé avec Andrei Fetisov aux Milwaukee Bucks pour Blue Edwards et Derek Strong.

C’est également l’anniversaire de l’ancien grand homme celtique Danny Fortson. Fortson – originaire d’Altoona, Pennsylvanie – a joué pour Cincinnati avant d’être repêché par les Milwaukee Bucks 10e au total lors du repêchage de la NBA en 1997.

Il a été échangé le même jour aux Denver Nuggets, et sera ensuite échangé à nouveau par cette équipe à Boston avec Eric Washington et Eric Williams pour Popeye Jones, Ron Mercer et Dwayne Schintzius.

Fortson n’a disputé qu’une seule saison avec les Celtics lors de la saison 1999-2000 de la NBA, où il avait en moyenne 7,6 points et 6,7 planches.

Plus tard, il sera traité dans un accord de quatre équipes massives avec Dana Barros qui a rapporté Boston Robert Pack, Hot Rod Williams, des considérations en espèces et en draft.

Aujourd’hui, c’est aussi l’anniversaire de quatre victoires depuis la saison de la dernière bannière des Celtics. Le premier d’entre eux est une victoire de 99-93 contre les Hawks d’Atlanta en 2009 avec un gros match de «Big Baby» Glen Davis.

Avec Kevin Garnett au repos pour les séries éliminatoires, Davis a intensifié et a marqué 19 points et 12 rebonds pour aider Boston à propulser la victoire. Il a été aidé par 22 points et 5 planches de Ray Allen et 21 points et 5 passes décisives de Paul Pierce.

Les Celtics faufilés par les Minnesota Timberwolves à cette date en 2011, perdant presque une avance de 25 points. Les héroïques tardifs de Pierce (23 points, 7 remboursements) et Kevin Garnett (13 points et autant de planches) ont remporté la victoire.

“Vous devez travailler pour les gagner tous”, a déclaré Garnett avec l’aimable autorisation de l’Associated Press. “Ce soir n’était pas différent.”

Boston a eu un autre appel serré deux ans plus tard, remportant une victoire de 93-92 contre les Cavaliers de Cleveland avec un buzzer-batteur de Jeff Green qui a sauvé la mise.

Avec KG blessé, les Celtics ont vu de gros matchs du centre Brandon Bass (22 points et 5 rebonds), Pierce (19 points, 10 planches, 8 passes décisives) et bien sûr Green (21 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).

“” Ce fut une énorme victoire “, a déclaré Pierce via l’Associated Press. “Nous n’avons pas bien joué à partir du deuxième trimestre, mais nous avons trouvé un moyen.”

Enfin, Boston a battu les New York Knicks 96-92 au Madison Square Garden en 2015 alors que les Celtics résistaient à une poussée tardive de New York.

Le meneur Isaiah Thomas a inscrit 18 points et 6 passes décisives sur le banc tandis que l’attaquant Jae Crowder a récolté 17 autres points et 9 planches, également sur le banc.

Parmi les partants, Bass avait 15 points et 10 planches, et le tireur Evan Turner a ajouté 15 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

