Pistons à la recherche d’un choix de première ronde pour Derrick Rose

Un certain nombre de noms ont été annoncés près de la date limite de négociation de la NBA 2019-2020 en tant que cibles potentielles pour les Lakers de Los Angeles et celui qui comblerait sans aucun doute un certain nombre de besoins de l’équipe serait Derrick Rose.

L’une des plus grandes préoccupations des Lakers pendant la saison NBA 2019-2020 a été la production qu’ils obtiennent à la position de meneur, en particulier lorsque LeBron James est assis. Rajon Rondo a été extrêmement incohérent tandis qu’Alex Caruso a été davantage un défenseur et un joueur intangible, ne fournissant pas une tonne de marqueurs et de jeu. Quinn Cook et Troy Daniels n’ont pas non plus le jeu dont les Lakers ont besoin.

Rose a connu une saison exceptionnelle jusqu’à présent, suscitant même un buzz des étoiles avec son jeu et les Pistons de Detroit seraient ouverts à un accord le concernant.

Malheureusement pour les Lakers, le prix demandé de Détroit est quelque chose que Los Angeles ne peut pas vraiment offrir, selon Shams Charania de The Athletic:

Les Pistons sont ouverts à discuter des offres pour Derrick Rose, avec le prix demandé d’un choix de première ronde au niveau de la loterie, selon des sources.

En raison du métier d’Anthony Davis, les Lakers ont effectué plusieurs choix de première ronde. Bien que le choix de cette année ne soit pas l’un d’eux, les règles de la NBA ne permettent pas aux équipes d’échanger leurs choix de repêchage consécutifs au premier tour, ce qui signifie que les Lakers ne peuvent pas les échanger.

C’est le problème avec la recherche de métiers potentiels pour les Lakers cette saison car leurs actifs commerciaux sont presque inexistants et le principal qu’ils ont, Kyle Kuzma, a un si petit salaire qu’il est presque impossible d’obtenir un joueur de conséquence pour lui seul. Même s’ils devaient ajouter quelques joueurs tels que Quinn Cook, Troy Daniels ou Jared Dudley, leurs options seraient limitées, en particulier sans le projet de capital pour adoucir l’offre.

Pour l’instant, il semble que les meilleurs espoirs de l’équipe d’ajouter un véritable contributeur avant les éliminatoires de la NBA 2020 soient grâce à l’agence libre et au marché du rachat. Ils ont déjà été liés à Darren Collison, qui aiderait à répondre à un besoin et on ne sait pas qui d’autre deviendra éventuellement disponible.

Le vice-président des opérations de basket-ball des Lakers et le directeur général, Rob Pelinka, auront beaucoup de choses à considérer à l’approche de la fin de cette importante saison.