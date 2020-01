Pistons ouverts à l’échange de tous les joueurs – pourrait-on aider Boston?

Janvier est un mois de calcul pour les front office NBA.

Les équipes commencent à réévaluer leurs objectifs depuis le début de la saison, le mois étant la dernière série de jeux, une franchise peut faire le point sur la façon dont les pièces avec lesquelles elles ont commencé la saison fonctionnent ensemble et si des changements doivent être apportés.

Pour certaines équipes, le mois ne sera pas nécessaire et les Detroit Pistons ont décidé qu’ils font partie de ces clubs.

Avec un dossier de 14-26 et l’attaquant de la NBA, Blake Griffin risque de rater le reste de la saison avec les mêmes problèmes de genou qui ont mis fin à sa course 2018-2019, il est clair que l’équipe ne concourra pas pour le succès de l’après-saison.

Et avec le centre vedette Andre Drummond, qui est presque certain de se retirer de la dernière saison de son contrat actuel, il est logique que l’équipe cherche à déplacer le grand homme alors qu’il pourrait encore avoir une valeur commerciale.

Les Boston Celtics ont été liés au produit UConn, mais les actifs probablement nécessaires pour traiter avec l’ancien Husky n’ont pas beaucoup de sens pour la franchise du Massachusetts.

Le président de l’équipe, Danny Ainge, a clairement indiqué qu’il n’échangerait pas les joueurs clés contre une location à court terme, et avec Drummond qui a fait 27 millions de dollars cette saison avec un accord expirant, un échange pour Big Penguin est peu probable.

Cependant, Vincent Goodwill de Detroit Free Press rapporte que l’équipe écoutera les propositions commerciales concernant n’importe quel joueur de la liste, et il y en a quelques-uns que les Celtics devraient envisager de passer.

Détroit a plusieurs joueurs avec des contrats abordables qui pourraient être en mesure d’aider les Celtics en séries éliminatoires, mais certains peuvent coûter trop cher pour que l’équipe puisse raisonnablement espérer les éloigner, tandis que d’autres pourraient ne pas convenir à Boston. style de jeu.

Derrick Rose, par exemple, serait un gardien de point intrigant pour Boston, mais une grande partie du succès de sa résurgence avec les Pistons est due à sa capacité habile en tant que joueur de pick-and-roll, que les Celtics n’utilisent pas souvent dans le système de rythme et d’espace de l’entraîneur-chef Brad Stevens.

Le garde de tir de troisième année Luke Kennard pourrait être une option intéressante, mais le prix pourrait être élevé en raison de son âge (seulement 23 ans) et de son excellent tir – il est à 40,2% d’au-delà de l’arc au cours de sa carrière, et a enregistré 6,5 tentatives par match la saison dernière .

Sa défense est mauvaise, mais il est jeune et jouerait sur la deuxième unité aux côtés de Marcus Smart, atténuant ce que vous perdriez à cette extrémité du terrain.

Trouver un match pour 3,8 millions de dollars à Kennard cette saison ne serait pas compliqué. Qu’il ait une autre année après pour négocier 5,2 millions de dollars rendrait certaines décisions de paie difficiles impliquant Gordon Hayward potentiellement plus faciles à surmonter.

L’attaquant Markieff Morris pourrait offrir bon nombre des mêmes avantages sur le côté offensif du court, le jumeau de l’ancien Celtic Marcus enregistrant un record de carrière de 40,2% au-delà de l’arc sur neuf tentatives par saison.

Bien que sa défense ne soit pas aussi bonne que celle de Mook, il est également un gros corps qui pourrait aider à remplir la zone avant. Gagner seulement 3,2 millions de dollars, il est également facile de faire correspondre les salaires avec, et ne nécessiterait probablement qu’un joueur plus jeune et un choix de deuxième tour pour garantir.

Thon Maker, centre de quatrième année, pourrait être une grande cible intéressante en profondeur, un protecteur de jante utilisable contre les files d’attente de réserve auxquelles il serait principalement confronté. Son faible salaire (3,5 millions de dollars) et sa capacité à étirer un peu le sol sont des avantages supplémentaires.

Le centre Christian Wood est une autre cible des Pistons que Boston pourrait viser.

Gagner seulement 1,6 million de dollars, le compagnon de 24 ans a tiré 5,2 planches et bloqué 0,8 bloc par concours en seulement 16,8 minutes par match, tout en atteignant 35,7% de ses 3 points à 1,6 tentative par match.

Aucun de ces joueurs ne catapultera Boston dans le royaume des favoris du titre, mais il n’y aura peut-être pas un tel échange de toute façon.

Mais, il peut y avoir des échanges à faire autour des marges qui pourraient aider à préparer le terrain pour une composition équilibrée dans les saisons futures tout en augmentant le plancher de l’équipe cette saison – sinon avec Détroit, alors la prochaine équipe agitera prudemment le drapeau blanc sur le saison en cours.

Attendez-vous à ce qu’une équipe ou deux chaque semaine ce mois-ci se réconcilient avec la réalité de leur record et de leur liste alors que nous approchons de la date limite du 6 février.

Alors qu’un commerce qui donne à la fois une gratification instantanée et des résultats concrets peut simplement être hors de portée, l’arc naturel de la saison NBA devrait secouer les options intrigantes de commerce et de rachat au cours des prochaines semaines.

.