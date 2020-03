Pistons vs 76ers Cotes, pronostics et pronostics: ce que le statut de blessure d’Embiid signifie pour la propagation, total

Deux des équipes les moins excitantes de ces dernières semaines se rencontreront à Philly, bien que les choses pourraient être en train de s’améliorer pour les 76ers, qui récupéreront Josh Richardson et pourraient également récupérer Joel Embiid, qui est discutable.

Les Sixers devraient-ils donner ici des chiffres à deux chiffres? Que signifie le statut d’Embiid pour le spread et le total? Décomposons-le.

Pistons à 76ers choix, cotes et pronostics de paris

Écart: 76ers -11

Plus / Moins: 211,5

Heure: 19 h ET

Chaîne de télévision: NBA League Pass

Cotes à partir de mercredi et via DraftKings. Dans Pennsylvanie? Obtenez jusqu’à 1 000 $ de bonus d’inscription sur DraftKings dès aujourd’hui ou consultez plus d’offres et d’avis pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Tendances de paris à connaître

Les 76ers ont une fiche de 28-2 d’affilée et 18-11-1 contre l’écart (ATS) à domicile cette saison. Cela dit, ils ont un ATS 18-23-1 négatif en tant que favoris.

Les Pistons ont vraiment lutté à cet endroit toute l’année, avec 13-18-1 ATS sur la route et 17-24-1 ATS en tant qu’outsider.

Blessures notables

Du côté de Détroit, Derrick Rose reste absent avec une blessure à la cheville. John Henson est également sorti environ une semaine avec une entorse à la cheville. Bruce Brown, qui a été le meneur des Pistons avec Rose sorti, est discutable ce soir, bien que Détroit récupérera Brandon Knight, qui a été sorti avec un problème aux ischio-jambiers.

Les 76ers ont été durement touchés par le bug des blessures, jouant sans leurs trois meilleurs joueurs de Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson au cours des dernières semaines.

Les choses pourraient être mieux ce soir, cependant: ils vont certainement récupérer Richardson, et ils pourraient également récupérer Embiid, qui est discutable après avoir raté la semaine dernière avec une blessure à l’épaule.

Rapport Sharp

Compte tenu du mauvais jeu récent des 76ers, les parieurs acharnés n’achètent pas une résurgence même avec une meilleure aide et étant de retour à la maison. Nous avons suivi jusqu’à présent deux mouvements de vapeur sur le spread – tous deux sur les Pistons, à +12, puis à nouveau à +11,5.

Il y a également une disparité argent / paris sur cet écart: 73% des parieurs prennent les 76ers à deux chiffres, mais 56% de l’argent total parié a été sur les Pistons, ce qui met en évidence l’argent fort là-bas.

Pour le total, tout est en dessous: cette ligne a progressé de quatre points depuis son ouverture à 215,5. Fait intéressant, 57% des paris ont été sur le dessus, mais 95% de l’argent stupide est venu sur le dessous. Les objets tranchants prennent définitivement position sur les Pistons et sous ici.

Comment je handicape ce jeu

Les Sixers ont glissé récemment, bien qu’il soit vraiment difficile de les blâmer étant donné qu’ils ont raté les trois Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson – leurs trois meilleurs joueurs. Et pas seulement de leur mieux, mais extrêmement important compte tenu de leurs compétences. Ces trois sont parmi les meilleurs défenseurs et vraiment les seuls à pouvoir générer une bonne attaque par eux-mêmes.

Simmons reste probablement absent, mais ils pourraient récupérer les deux autres. Richardson est déjà confirmé en train de jouer, tandis qu’Embiid est discutable.

Ce seraient des ajouts massifs: Embiid et Richardson ont deux des trois notes différentielles marche / arrêt les plus élevées de l’équipe. Embiid est évidemment l’un des joueurs les plus percutants de la ligue défensivement, mais il aide aussi vraiment l’offensive. Il est une force à l’intérieur, et les Sixers atteignent 9,1% plus souvent avec lui sur le sol.

Et Richardson leur donnera un autre porteur de balle, quelque chose qui leur fait cruellement défaut. Tobias Harris est un bon joueur, mais il vaut mieux l’utiliser comme option secondaire ou quelqu’un qui peut se faire tirer dessus… pas nécessairement les autres. Les acquisitions commerciales Glenn Robinson III et Alec Burks sont également solides, mais elles sont mieux utilisées hors du banc contre des unités secondaires.

Souvenons-nous également des divisions domicile / route des Sixers…

Sixers à la maison: +11,8 Note nette (2e), 114,3 ORtg (8e), 102,5 DRtg (2e)

Sixers loin: -5,6 Note nette (24e), 107,2 ORtg (24e), 112,8 DRtg (20e)

Vous auriez du mal à trouver des divisions plus extrêmes dans l’histoire de la ligue. Après un long road trip sur la côte ouest, Philly rentre ce soir.

Et les 76ers obtiendront une équipe de Pistons qui reste blessée – Derrick Rose est toujours absent – et a été prévisible ces derniers temps, se classant 28e au classement net au cours des deux dernières semaines.

Et cela pourrait être encore plus laid. Bruce Brown, qui a agi comme leur meneur de facto après toutes ces blessures, est discutable avec une entorse à la cheville. Cette équipe manque juste de talent haut de gamme, et les Sixers récupèrent de leur mieux.

Oui, les 76ers ont sucé récemment, mais c’est une situation complètement différente. L’écart -11 est-il justifié? Si Embiid joue, c’est – en fait, c’est probablement bas. S’il s’habille (et si Brown ne s’en va pas, bien que ce ne soit qu’un bonus), je vais probablement saisir l’écart des Sixers et le total de l’équipe des Pistons.

En Pennsylvanie? [Bet the Sixers now at DraftKings. NJ, PA, IN and WV only.]

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.