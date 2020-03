PJ Tucker ouvre une boutique de baskets à Houston

PJ Tucker des Houston Rockets, qui est connu pour avoir la meilleure collection de chaussures de la NBA, ouvrira une boutique de baskets à Houston plus tard cette année.

Tucker a partagé la bonne nouvelle la semaine dernière lors d’une session de questions et réponses sur Instagram avec Nice Kicks. Selon le centre Rockets, il ouvre une boutique en octobre, notant que «beaucoup de collaborations de dope» sont prévues.

“Nous cherchons à faire la grande ouverture en octobre”, a déclaré Tucker, par Nick dePaula d’ESPN. «Nous avons beaucoup de collaborations dopantes à venir. Nous allons nous amuser avec ça, et j’en suis ravi. “

Le joueur de 34 ans lui-même a perdu le compte du nombre de paires qu’il possède. Mais dans une interview de l’année dernière, il a estimé que c’était plus d’un millier. Il prétend également avoir porté six paires de chaussures en un seul match.

L’as défensif des Rockets n’est qu’un des nombreux athlètes NBA qui ont investi dans le secteur de la chaussure. D’anciens joueurs de la NBA tels que Bobby Simmons, Derrick Williams et Derek Anderson ont leurs propres magasins de chaussures. La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est copropriétaire de la boutique UNKNWN de Miami depuis 2011.

Tucker vit à Houston depuis 2017. Outre son amour pour les baskets, une autre raison pour laquelle il a décidé d’ouvrir une boutique est que la ville a besoin de plus d’activité.

“La culture de la chaussure à Houston est cool”, a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup de sneakerheads et beaucoup de gens qui aiment les chaussures ici – beaucoup plus que je ne le pensais. … Je pense simplement qu’il devrait y avoir plus d’activité. »

L’emplacement du magasin n’a pas encore été divulgué, mais le compte Instagram de la meilleure génération a été créé.