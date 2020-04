Planification de la NBA pour les scénarios où la saison est annulée

Que ce soit l’avis d’experts en santé publique ou de rapports proches de la ligue, il semble de plus en plus probable que la saison NBA, ou n’importe quel sport en Amérique du Nord, se poursuivra dans un avenir prévisible. Et maintenant que la NBA voit que l’écriture sur le mur, ils seraient plus sérieux au sujet de la planification de ce qui se passerait s’ils devaient annuler la saison.

Brian Windhorst d’ESPN a rapporté au cours du week-end que la NBA et ses propriétaires sont de plus en plus pessimistes quant à la possibilité de sauver la saison, planifiant et discutant maintenant des scénarios où les joueurs peuvent obtenir de l’argent entre maintenant et chaque fois que la prochaine saison commence.

La Chine a dû repousser à plusieurs reprises la date de début pleine d’espoir pour sa ligue de basket-ball, car il semble qu’elle ne soit pas encore prête à commencer le sport de sitôt. Bien que la NBA ait laissé espérer pendant près d’un mois qu’ils pourraient sauver la saison et les séries éliminatoires sous une forme ou une autre, il semble de plus en plus improbable qu’un tel scénario couronnant un champion de la NBA 2020 se produise.

