Playoffs actuels de la NBA 2020 Oui / Non Cotes des paris: quelle équipe obtiendra la dernière place de l’Ouest?

Crédit:

Photo de Chris Graythen / .. Sur la photo: Zion Williamson # 1 des pélicans de la Nouvelle-Orléans

19 févr.2020 17h25 HNE

Avec la fin de la pause des étoiles, les courses en séries éliminatoires se réchaufferont.

Le plus gros point d’interrogation réside actuellement dans les huit têtes de série de la Conférence de l’Ouest, car les Grizzlies de Memphis, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, les Portland Trail Blazers et les San Antonio Spurs sont tous regroupés en record et poussent tous pour cette place finale.

Notre propre Matt Moore a battu cette course et les cotes de paris plus tôt dans la journée.

Lors de la Conférence de l’Est, le Orlando Magic a probablement verrouillé la dernière place, mais toute grosse séquence de défaites ouvrirait la porte aux Chicago Bulls ou aux Washington Wizards pour y courir.

FanDuel Sportsbook a des cotes oui / non pour les séries éliminatoires pour une variété d’équipes. Voir toutes les cotes disponibles ci-dessous.

Chances à compter du mercredi 19 février et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Cotes actuelles des paris sur les éliminatoires de la NBA 2020

Chicago Bulls

Grizzlies de Memphis

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Orlando Magic

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Assistants de Washington

[Bet now at FanDuel. NJ, PA, IN and WV only.]