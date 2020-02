Plus de 90 000 personnes se sont inscrites pour acheter des billets pour le mémorial de Kobe Bryant

Selon Jeff Eisenberg de Yahoo Sports, plus de 90 000 personnes se sont inscrites pour des billets au cours des 24 premières heures de vente de billets pour le mémorial de Kobe Bryant.

Le 24 février au Staples Center, les Lakers de Los Angeles organiseront une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant. Kobe et Gianna sont décédés avec sept autres personnes dans un tragique accident d’hélicoptère le 26 janvier:

La demande de billets pour le service commémoratif du 24 février célébrant la vie de Kobe et Gianna Bryant dépasse de loin le nombre de sièges disponibles.

Plus de 90 000 personnes se sont inscrites pour des billets dans les premières 24 heures, a déclaré samedi à Yahoo Sports une source connaissant la situation. La capacité d’accueil du Staples Center est d’environ 20 000 personnes, et nombre de ces sièges devraient être réservés aux amis et à la famille de Kobe, aux sommités de la NBA et à d’autres invités.

À partir de vendredi et jusqu’au 17 février, les fans des Lakers peuvent s’inscrire pour acheter des billets sur https://verifiedfan.ticketmaster.com/kobeandgianna. Aucun achat n’est nécessaire pour s’inscrire. Le produit de la vente des billets sera reversé à la Fondation sportive Mamba & Mambacita.

Le 19 février, les billets seront mis en vente publique. Les fans avec des codes d’accès personnels auront accès aux billets disponibles. Les billets seront au prix de 224 $ chacun, deux pour 224 $ et 24,02 $ chacun.

La célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant ne sera pas diffusée sur aucun écran vidéo ni par aucun autre moyen en dehors du Staples Center, y compris les écrans vidéo L.A. Live. Il n’y aura pas non plus de lieux de débordement pour que les membres du public puissent voir l’événement, qui sera retransmis en direct sur la plupart des stations de télévision locales de Los Angeles.

Immédiatement après l’accident d’hélicoptère, les fans en deuil ont créé un mémorial Bryant à l’extérieur du Staples Center. Chaque élément qui restait au mémorial était accompagné d’une note manuscrite. Il est évident que le décès de Bryant va prendre beaucoup de temps pour se remettre. Les joueurs des Lakers étaient très émus contre les Portland Trail Blazers au Staples Center lors de leur hommage à Bryant, et cet événement du 24 février sera similaire. Il n’y aura pas de sécheresse oculaire dans la maison.