Plus d’inspiration, mais les Lakers n’essaient pas de gagner pour Kobe

Depuis la mort de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes, de nombreux étrangers ont pensé qu’il pourrait y avoir un objectif plus large pour la saison des Los Angeles Lakers.

Gagner le championnat tout en honorant la mémoire de Bryant semble pour beaucoup être un plus grand accomplissement que de remporter un titre typique.

L’attaquant des Lakers Jared Dudley a réfuté cette notion lorsqu’il est apparu en tant qu’invité sur Zach Lowe du podcast The Lowe Post d’ESPN.

Dudley a déclaré qu’il pourrait y avoir plus d’inspiration pour les Lakers, mais il a précisé que le club n’essayait pas de remporter le championnat juste pour la légende déchue.

“Ce n’est pas comme,” Oh, gagnons ceci pour Kobe. “Oui, je veux dire évidemment que vous voudriez gagner pour Kobe; nous voulons gagner pour la Nation Laker, nous voulons gagner pour nous … Vous ne venez pas aux Lakers avec LeBron (James) et Anthony Davis pour ne pas gagner … Si quoi que ce soit, c’est juste plus d’inspiration. “

Le 24 février, le jour où l’organisation des Lakers a tenu un mémorial en l’honneur de Bryant, Gianna et des autres victimes, Dudley s’est ouvert publiquement sur le Lowe Post.

Il a déclaré que l’équipe a pleuré Bryant en tant que groupe et a raconté des histoires sur la légende dans les jours qui ont suivi l’accident d’hélicoptère du 26 janvier.

“Tout ce qui concerne l’éléphant dans la pièce a été évoqué. Nous avons parlé de Kobe et de notre mission », a déclaré Dudley. «Le but est toujours le même. Oui, y a-t-il une pression supplémentaire? Ouais, on pourrait dire ça… Je ne dirais pas que ça rend les choses plus difficiles, non – je pense que gagner un championnat est déjà assez difficile. “

Dudley a déclaré qu’au cours de l’une des discussions, le confident de Bryant, Rob Lara, a expliqué à l’équipe comment Bryant avait parlé de certains des joueurs individuels au cours de sa carrière, y compris comment Anthony Davis “était un mauvais garçon” et comment Dudley “avait l’habitude de commettre des fautes ( Bryant) beaucoup à Phoenix. “

Apprendre de nouvelles histoires sur Bryant et la façon dont il voyait ses pairs était très important pour l’équipe.

“Personne ne sait qui est ce type dans les coulisses, et comment il était avec Kobe nuit et jour, ses voyages en Chine, en Allemagne, partout où il allait, et pour lui … (pour) nous le dire, nous en avions un peu plus” un morceau de Kobe en nous après ce discours que jamais auparavant. »

