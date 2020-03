«Plus dur que l’ouragan»: des fusées décrivent le travail de COVID-19

Le 11 mars, la NBA a décidé de suspendre sa saison 2019-2020 après que Rudy Gobert de l’Utah soit devenu le premier joueur à tester positif pour le nouveau coronavirus (COVID-19). Puis, le 19 mars, la ligue a franchi une étape supplémentaire en fermant toutes les installations de l’équipe.

Keith Jones, vice-président senior des opérations de basket-ball des Houston Rockets et entraîneur sportif de longue date, a livré la nouvelle à la star des Rockets et ancien MVP de la ligue, James Harden. À l’époque, Harden suivait un entraînement individuel au Toyota Center.

Adrian Wojnarowski d’ESPN prépare le terrain:

Harden tirait sur le terrain d’entraînement des Rockets avec l’entraîneur adjoint John Lucas jeudi après-midi lorsque la nouvelle leur est parvenue que la NBA avait ordonné la fermeture des installations. Keith Jones, vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Rockets et entraîneur sportif de longue date, est entré dans le gymnase pour informer Harden et Lucas.

“James avait juste ce regard sur son visage comme,” Que faisons-nous? “”, A déclaré Jones à ESPN.

Ces jours-ci, chaque joueur des Rockets prend sa température au réveil et envoie immédiatement une photo à Jones et Jason Biles, l’entraîneur sportif de l’équipe. Biles appelle également chaque joueur quotidiennement pour vérifier sa santé, ainsi que celle des membres de sa famille, selon l’histoire.

“C’est plus dur que l’ouragan et plus dur que le lock-out”, a déclaré Jones à ESPN. «Vous n’avez aucun moyen de sortir et de voir des gars. Et si c’était un lock-out, vous auriez 10 ou 12 gars de la NBA qui se réunissent, jouent et font leur travail d’habileté. Maintenant, vous ne pouvez pas faire ça. “

Les inondations causées par l’ouragan Harvey ont ravagé la région de Houston dans les semaines précédant le camp d’entraînement de l’équipe en 2017.

Pour l’instant, les Rockets et la NBA demandent à chaque joueur de rester à la maison autant que possible au milieu de mesures de distanciation physique accrues, conçues pour ralentir la propagation du virus.

Selon ESPN, les Rockets ont envoyé à chaque joueur un programme personnalisé pour l’entraînement en force et en flexibilité, ainsi que pour le travail cardio. Le programme comprend des démonstrations vidéo, et l’équipe a donné à chaque joueur un sac de sport à emporter rempli de divers équipements d’exercice.

Cependant, en ce qui concerne la préparation du match, ces exercices ne remplacent clairement pas le basket-ball organisé de la NBA. Wojnarowski écrit:

“Nous essayons de surveiller et de nous assurer qu’ils font le maximum avec ce qu’ils ont”, a déclaré Jones à ESPN. “La partie difficile est ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de temps la piste va durer avant d’être à pleine vitesse. Un processus qui a pris 10 semaines peut être compressé en 10 jours.

“Pour remettre leur corps en condition de jouer à nouveau, nous allons avoir besoin de temps. Rien n’imite le basket NBA sauf le basket NBA. Tout le monde va perdre ce conditionnement. “

Le dernier calendrier prévu pour la reprise de la saison 2019-2020 semble être de la mi-juin à la fin juin, ce qui représenterait un retard de plus de trois mois à compter de la date de suspension de la ligue le 11 mars.

Pour certains joueurs, ce serait le même laps de temps qu’une intersaison entière, historiquement – allant jusqu’à la date à laquelle la finale de la NBA se termine généralement à la mi-juin jusqu’à l’ouverture des camps d’entraînement fin septembre. Dans ce parallèle, les joueurs de la NBA ont environ un mois de camp d’entraînement et de matchs préparatoires jusqu’au début de la saison régulière, puis six mois de matchs de saison régulière jusqu’au début des éliminatoires.

Dans ce cas, comme le suggère Jones, les activités d’équipe organisées pourraient ne pas être possibles seulement quelques jours avant la reprise des matchs. De plus, seule une petite poignée de matchs de la saison régulière seront probablement disputés avant le début des éliminatoires 2020 de la ligue.

C’est une situation sans précédent, et les Rockets – comme la plupart des équipes NBA – ont des défis importants à relever, si la saison peut être sauvée.

