Plusieurs Celtics se joignent à d’autres joueurs de la NBA, entraîneurs dans le combat contre COVID-19

Plusieurs joueurs des Boston Celtics ont contribué à l’effort plus large d’information du public sur les dangers de la pandémie de coronavirus qui sévit aux États-Unis et dans le monde.

Le tireur Jaylen Brown dans une récente interview a appelé davantage de célébrités à utiliser leurs plates-formes à cette fin, et il semble qu’il réalise son souhait.

Avec Brown, les attaquants Jayson Tatum, Semi Ojeleye et Gordon Hayward; centres Tacko Fall, Enes Kanter et Vincent Poirier; et le garde Marcus Smart se sont prononcés dans de tels efforts.

Autour de la NBA, un certain nombre de voix éminentes dans les annonces de service public (PSA) ont été actives pour demander au public de maintenir une distance physique, une auto-quarantaine et une hygiène appropriée pour prévenir la propagation du virus.

Cela inclut Rudy Gobert de l’Utah Jazz – le joueur dont le diagnostic positif pour COVID-19 a conduit à l’arrêt de la NBA le 11 mars – – et son coéquipier Donovan Mitchell, qui a également été testé positif.

Mercredi, le centre des Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a lancé un appel déchirant aux gens pour qu’ils embrassent les efforts de prévention après avoir révélé que sa mère avait contracté le virus et se trouve maintenant dans un coma d’origine médicale.

L’ancien Celtic Al Horford (maintenant avec les Philadelphia 76ers) a également livré un tel PSA, tout comme l’ancien centre de Boston à la retraite Jason Collins, qui a révélé un diagnostic positif sur Twitter plus tôt dans la semaine.

Bismack Biyombo (Charlotte Hornets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Jamal Murray (Denver Nuggets) et Stephen Curry (Golden State Warriors) comptent parmi les autres joueurs de premier plan qui présentent des messages de prudence et de solidarité.

D’autres incluent Victor Oladipo (Indiana Pacers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Danilo Gallinari et Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ricky Rubio (Phoenix Suns) et la recrue Rui Hachimura (Washington Wizards).

Les joueurs à la retraite qui ont enregistré des messages similaires sont Magic Johnson, Gary Payton, Pau Gasol et Grant Hill.

Les joueurs de la WNBA Courtney Williams (Atlanta Dream) et Layshia Clarendon (New York Liberty) ont également enregistré leurs propres messages d’intérêt public.

L’entraîneur-chef de Boston, Brad Stevens, s’est joint à l’entraîneur-chef des Toronto Raptors, Nick Nurse, pour préparer également des messages d’intérêt public.

Bien que ce qui précède soit loin d’être une liste exhaustive, il est encourageant de voir l’unité dans le message venant de la ligue et du sport en général dans une période aussi difficile.

