Plusieurs équipes appellent les Lakers à propos d’Alex Caruso

Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler du fait que les Lakers de Los Angeles pourraient déplacer leur jeune attaquant Kyle Kuzma dans l’espoir d’améliorer leur liste avant la date limite du 6 février, qui est maintenant à moins de 24 heures. Mais il y a un autre jeune joueur qui suscite beaucoup d’intérêt de la part des équipes adverses: le gardien préféré des fans, Alex Caruso.

Mercredi après-midi, Yahoo Haynes a signalé que plusieurs équipes appelaient pour connaître la disponibilité de Caruso. Caruso a été un élément clé du succès des Lakers toute la saison, les aidant grandement sur la défensive. Bien que les statistiques de Caruso de 5,5 points, 1,8 rebonds et 1,7 passes décisives par match ne soient pas si impressionnantes, il a joué dans 46 des 49 matchs et est actuellement classé n ° 6 de la NBA dans ESPN Defensive Real Plus Plus-Minus.

Faisant équipe avec Dwight Howard, ces deux-là ont fourni un incroyable regain d’énergie aux Lakers toute la saison sur la défensive pour soutenir le ton donné toute la saison par LeBron James et Anthony Davis.

Une autre chose qui rend Caruso attrayant pour les autres équipes est le contrat amical avec lequel il devrait lui verser 2,75 millions de dollars la saison prochaine. Avec les Lakers manquant considérablement de capital de projet, un déménagement de Caruso, pour quelque chose comme un choix de deuxième tour, pourrait les aider à ajouter des actifs pour un commerce plus important sur toute la ligne.

