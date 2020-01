Plusieurs équipes de la NBA “ font leur devoir de diligence ” sur Kyle Kuzma

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 28-7 et sont les premiers de la Conférence Ouest lors de la saison NBA 2019-2020, mais il est clair qu’il y a encore place à amélioration.

Les Lakers ont enchaîné une séquence de victoires modestes de quatre matchs avec leur plus récente victoire contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Bien que Los Angeles ait gagné par 10 points, ils ont une fois de plus abandonné une avance considérable et ont permis à la Nouvelle-Orléans de réduire le déficit à un chiffre dans la séquence, un signe alarmant pour une équipe si talentueuse.

Anthony Davis et LeBron James sont assez bons la plupart des soirs pour masquer les lacunes de l’équipe, mais le manque d’un autre meneur de jeu et créateur de coups de feu se redressera dans les éliminatoires de la NBA 2020 contre une meilleure compétition.

Los Angeles pourrait se tourner vers le marché pour essayer de renforcer la liste et il semble que les équipes aient les yeux rivés sur Kyle Kuzma avant la date limite du commerce NBA 2019-2020, selon Shams Charania de The Athletic:

Plusieurs équipes font preuve de diligence raisonnable sur l’attaquant Kyle Kuzma et voient si elles peuvent arracher le talentueux joueur de 24 ans dans le cadre de leur avenir aux Lakers en lice, mais les Lakers apprécient Kuzma comme un élément central de l’avenir et sont concentré sur des mouvements sur les bords et non pas majeurs, selon des sources de la ligue.

Cependant, les Lakers semblent satisfaits de laisser Kuzma trouver sa place dans le programme de l’entraîneur-chef Frank Vogel:

Les Lakers ont trouvé Kuzma avec le choix n ° 27 au repêchage de la NBA 2017 et ont investi dans sa croissance. En tant que propriétaires de la semence n ° 1 de la Conférence de l’Ouest, avoir le temps de comprendre l’acclimatation de Kuzma à la rotation est une bonne chose.

Kuzma a connu un début relativement élevé pour sa troisième saison, car il a lutté contre des blessures aux pieds et aux chevilles qui lui ont volé du temps avec les autres Lakers. Malgré cela, il s’est redressé récemment, montrant les tirs tranchants et en trois points qu’il a affichés ses deux saisons précédentes.

Le front office ne serait pas disposé à inclure Kuzma dans l’accord qui a amené Davis des Pélicans, il ne serait donc pas logique de le décharger maintenant pour un autre joueur vétéran. Au lieu de cela, Los Angeles pourrait être mieux servie en voyant comment le marché du rachat prend forme, car plusieurs joueurs pourraient être libérés une fois la date limite dépassée.

Des noms comme Andre Iguodala et plus récemment Darren Collison ont été connectés au violet et à l’or et il sera intéressant de voir si l’une de ces deux options se concrétise pour les Lakers.