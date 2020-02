Plusieurs équipes intéressées par Alex Caruso à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020

Avant la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, une grande attention a été accordée aux Lakers de Los Angeles n’ayant pas les actifs nécessaires pour améliorer leur liste.

Alors que les Lakers ont échangé leur jeune noyau (à l’exception de Kyle Kuzma) pour Anthony Davis, ils ont également inclus de nombreux choix de repêchage pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

En conséquence, le nom de Kuzma a été évoqué dans la plupart de ces rumeurs commerciales, mais un autre joueur reçoit maintenant l’intérêt de plusieurs équipes.

Alex Caruso, qui s’est rapidement imposé comme un favori des fans, a maintenant suscité de l’intérêt, selon Chris Haynes de Yahoo Sports:

Plusieurs équipes se renseignent sur la disponibilité du gardien des Los Angeles Lakers Alex Caruso, ont déclaré des sources de la ligue à Yahoo Sports.

– Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 5 février 2020

Dans un scénario, Caruso faisait partie des joueurs discutés entre les Lakers et les New York Knicks, selon Ian Begley de The Knicks Blog:

Autre chose à noter sur les Knicks and Lakers: avant que le président de Knicks, Steve Mills, ne soit relâché, New York et les Lakers ont évoqué les métiers potentiels, selon des sources. Parmi les joueurs discutés figuraient Allonzo Trier et Alex Caruso, selon des sources SNY. Les discussions à ce moment-là n’avaient pas avancé, selon les sources.

Bien qu’il y ait eu des débats sur Caruso, il est un acteur extrêmement solide qui fait des jeux gagnants quel que soit le nombre de minutes qu’il joue.

Bien que le personnel d’entraîneurs et les joueurs des Lakers apprécient grandement Caruso, le vice-président des opérations de basket-ball, Rob Pelinka, doit accepter toutes les offres en dehors de LeBron James et Anthony Davis jusqu’au 6 février.

Bien qu’ils aient le meilleur record de la Conférence de l’Ouest en ce moment, ce n’est un secret pour personne que les Lakers pourraient utiliser un défenseur de l’aile et un meneur de jeu pour s’établir comme favoris pour tout gagner lors de la finale de la NBA 2020.

Comme les équipes s’intéressent à Kuzma et Caruso, les Lakers ont été liés à Marcus Morris, Markieff Morris, Spencer Dinwiddie et Dennis Schroder.