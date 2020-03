Plusieurs Sixers donnent de l’amour à Shake Milton après un gros match contre Clippers

Lorsqu’une équipe est en retrait de ses deux meilleurs joueurs, il appartient naturellement aux autres joueurs d’intensifier et de jouer. Pour les Philadelphia 76ers, cela aurait dû être Josh Richardson, Al Horford et Tobias Harris.

Au lieu de cela, c’était Shake Milton.

Le joueur de deuxième année a perdu 39 points, un sommet en carrière, et il est entré dans l’histoire de la NBA, mais il a perdu 136-130 contre les Los Angeles Clippers en bonne santé. Milton ne se souciait pas beaucoup de la performance car il s’agissait d’une défaite, mais ses coéquipiers étaient impressionnés par ce qu’il avait fait.

«C’était cool», a déclaré Harris. “Nous savons tous qu’il peut aller jouer et je pense que maintenant il a l’opportunité qu’il a, les bons coups pour aller là-bas et faire son truc et avoir une belle apparence et marquer.”

Horford a récolté 12 points, huit rebonds et six passes décisives avant de faire faute au quatrième quart, mais avec le jeune gardien de SMU en tête, il a gardé les Sixers dans le match. Horford a ajouté qu’il voyait cela venir de Milton dans sa perspective.

“Quand je suis arrivé en septembre, j’ai remarqué qu’il pouvait vraiment jouer”, a expliqué Horford. «Je ne savais pas grand-chose de lui jusqu’à mon arrivée. Il n’a jamais vraiment eu les opportunités et tout ça, mais d’après ce que j’ai vu, Shake est très professionnel. Il continue de travailler, il continue de se préparer et ce qui m’a impressionné depuis que je l’ai vu, c’est sa capacité à vraiment tirer le ballon. »

L’entraîneur Brett Brown n’avait pas beaucoup d’options à choisir. Déjà en bas de Simmons, il perd Richardson, et il a dû s’appuyer sur quelqu’un pour marquer le périmètre. Quelqu’un a dû intervenir et offenser et Milton était le gars pour le faire. Même sa performance a pris Brown par surprise.

“Vous entraînez un match et vous avez le sentiment profond de qui va bien, je suis toujours attentif aux fautes”, a déclaré Brown. «Pour regarder vers le bas après le match et voir qu’il avait 39 points, cela m’a surpris. Je ne savais pas que c’était ce volume. Vous saviez qu’il jouait un grand match, c’est pourquoi je lui ai joué près de 40 minutes, mais pour que ce tripot soit à peu près égal à ce que je regarde sur une feuille de statistiques, c’est tout un spectacle. “

Les Sixers en auront désormais besoin de beaucoup plus alors qu’ils poursuivent leur road trip. Cela ne devient pas plus facile alors qu’ils se préparent à affronter LeBron James et les Lakers de Los Angeles mardi.

