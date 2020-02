Plusieurs Sixers donnent leur avis et réagissent à jouer sans Ben Simmons

Les Philadelphia 76ers sont une équipe talentueuse. En plus d’être dirigés par un duo All-Star de Ben Simmons et Joel Embiid, ils ont fait leurs preuves à Al Horford, Tobias Harris et Josh Richardson.

Cependant, Simmons est le moteur qui entraîne cette machine. Il est celui qui met tout le monde sur l’attaque et dirige les choses et il met également le travail sur le côté défensif car il a plaidé pour être membre de la première équipe All-Defensive. Donc, quand Simmons n’est pas là, l’équipe a du mal.

Ce fut le cas samedi quand ils ont perdu Simmons après moins de cinq minutes après avoir aggravé une blessure au bas du dos contre les Bucks. Les Sixers ne pouvaient alors pas trouver les arrêts nécessaires et ils ne pouvaient pas trouver de flux offensivement sans leur meneur étoile.

“C’est quelque chose que nous devons continuer à comprendre, surtout lorsque nous jouons avec une bonne équipe défensive”, a déclaré Tobias Harris. «Où trouver nos spots, où trouver du mouvement. Nous voulons aussi le mouvement de la balle et le mouvement du corps, et trouvons aussi des lacunes et des ouvertures. Ils font un bon travail d’emballage de la peinture et ne nous permettent pas de tirer des coups de sauts ouverts. Ce serait beaucoup plus facile si nous faisions plus de clichés afin de pouvoir l’ouvrir un peu plus. Nous devons y arriver. Ce fut un match décevant offensivement. »

Harris a tiré 3 pour 10 dans la nuit, Embiid était 5 pour 18 et Alec Burks a tiré 3 pour 13. Ils n’ont pas pu trouver leur rythme toute la nuit et cela a fait une énorme différence dans le jeu.

En plus de cela, leur défense s’est effondrée. Certes, ce sont les Bucks qui détiennent le meilleur record de la NBA, mais la défense n’a pas eu la piqûre habituelle pour obtenir les arrêts nécessaires.

“Il y a toujours place à amélioration”, a ajouté Embiid. «Nous pouvons toujours faire un meilleur travail. En première mi-temps, nous avons commencé assez mal puis nous l’avons lancé au deuxième trimestre. J’avais envie d’entrer dans le jeu, nous avions un bon état d’esprit, tout le monde était concentré. J’étais assez confiant dans le match et évidemment, perdre mal n’était pas bon. »

Voici le truc cependant, les Sixers devraient être capables de s’intensifier et de fournir un bon effort défensif sans Simmons. Philadelphie a une liste remplie de gars qui peuvent jouer une défense solide sur une base régulière. Oui, Simmons est le leader et celui qui conduit le moteur, mais l’équipe devrait pouvoir se débrouiller sans le All-Star.

“Vous devez l’être”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Quand vous dites” Pouvez-vous le faire sans Ben et Joel? “, Dans la grande majorité du match ou la troisième période dont nous parlons, c’est difficile mais je sens qu’avec le groupe que nous avons, celui qui est sur le étage, nous devons mieux jouer. Je dois mieux entraîner, ils doivent mieux jouer, et ce soir, vous rendez hommage à Milwaukee, parce que nous ne l’avons tout simplement pas fait. »

Les Sixers seront privés de Simmons lundi lorsqu’ils rentreront chez eux pour accueillir les Hawks d’Atlanta et ils devraient gagner celui-là, mais même celui-là ne sera pas une victoire facile. Les Hawks ont une machine à marquer à Trae Young et il a incendié les Sixers lors de leur précédent match à Atlanta. Ils auront besoin d’autres gars pour intensifier son absence.

