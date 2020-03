Plusieurs Sixers donnent leur avis sur l’épidémie de coronavirus: «C’est effrayant»

L’épidémie de COVID-19, ou coronavirus pour faire court, a récemment fait connaître sa présence. Des cas ont été signalés dans différentes parties du pays et tout le monde commence à prendre des précautions.

Les Philadelphia 76ers ont récemment organisé une réunion d’équipe alors qu’ils étaient sur la côte ouest pour conseiller aux joueurs de se laver les mains plus et d’être vraiment conscients et de garder leur garde lorsqu’ils interagissent avec les fans.

“Je le sais, il y a des gens qui sont éduqués et qui sont employés pour fournir toutes les informations que nous obtenons tous et loin de moi de remettre en question beaucoup”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Je suis juste en train de suivre l’exemple de gens qui sont au courant et je concède que c’est un cours différent, c’est sûr. Personnellement, je suis fasciné par tout cela, mais en ce qui concerne notre travail dans ce que nous sommes en mesure de faire ou de ne pas pouvoir faire, il n’a pas atteint ce stade comme si j’avais l’impression que cela empêchait de pouvoir préparer ou coacher encore.”

La NBA a rejeté l’idée de jouer à des jeux sans que les fans soient présents, ce qui pourrait blesser une équipe comme les Sixers qui s’appuient sur leurs fans pour le soutien dans les jeux.

“Ce serait une situation difficile et pas idéale par aucun effort d’imagination”, a déclaré Brown. «Si les personnes au courant ont senti que cela était nécessaire pour assurer le plus haut niveau de sécurité, alors c’est ce que nous ferons. De toute évidence, nous espérons qu’il n’arrivera pas à ce stade. »

Pour les joueurs, et vraiment la population en général, cela peut être une période vraiment stressante et effrayante.

“C’est effrayant”, a déclaré Josh Richardson. «Je prie pour les victimes et j’espère le meilleur pour ceux qui ont été touchés directement et indirectement et c’est tout ce que je peux vraiment dire à ce sujet. Essayez simplement de rester en sécurité.

Qu’en est-il du point de vue d’un joueur de jouer dans une arène vide?

“Ce serait certainement bizarre”, a déclaré Shake Milton. “J’espère que cela n’arrive pas à ce point, tout le monde aime jouer devant les fans, mais je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait. Peut-être comme le ramassage? Je ne sais pas comment ça se passerait. “

Richardson a fait écho à la déclaration de ramassage de Milton.

“Je n’y avais pas vraiment pensé, mais c’est une dynamique intéressante”, a-t-il ajouté. «Je pense que ce serait très bizarre pour beaucoup de gars parce que nous avons l’habitude de jouer devant des stades bondés. Je suppose que ce serait comme un jeu de ramassage à ce stade. Nous pourrions aussi bien appeler nos propres fautes. »

Ensuite, il y a des joueurs avec des enfants et il peut être très important pour eux de s’assurer qu’ils sont en bonne santé afin de ne pas les ramener à la maison.

“C’est définitivement différent de tout cela”, a déclaré Al Horford. «Cela met beaucoup de perspective sur les choses et vous fait vraiment prendre conscience de vous assurer que vous prenez mieux soin de vous et que vous essayez de faire mieux pour les gens autour de vous. Cela a parfois été stressant. Étant de retour à l’est, cela semble un peu mieux. À l’ouest, il y avait certainement plus d’avantage. »

Quoi qu’il arrive, c’est une période très tendue en ce moment alors que tout le monde se prépare à ce qui pourrait éventuellement arriver. Il s’agit de se protéger et de s’assurer que l’équipe est en bonne santé pour les éliminatoires.

“Tout le monde se lave plus les mains et s’assure que vous restez au-dessus, en prenant vos vitamines”, a ajouté Milton. “À la fin de la journée, vous devez être en bonne santé et vous voulez être en bonne santé avant les éliminatoires.”

