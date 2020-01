Plusieurs Sixers félicitent Ben Simmons comme leader après sa victoire sur les Lakers

Les 76ers de Philadelphie ont perdu deux partants à domicile contre l’une des meilleures équipes de la ligue des Lakers de Los Angeles et une défaite a été inscrite partout. Cependant, il n’est pas prudent de supposer des choses, surtout avec cette équipe.

Les Sixers ont éliminé les Lakers 108-91 malgré avoir commis 23 revirements en équipe et ils ont commencé Shake Milton et Matisse Thybulle contre LeBron James et Anthony Davis. Ils ont remporté une victoire impressionnante grâce à Ben Simmons.

Simmons a récolté 28 points, 10 rebonds, huit passes décisives et quatre interceptions alors qu’il menait Philadelphie à la victoire aux deux extrémités du terrain.

“Il était tellement, tellement bon”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Défensivement, vous regardez la perturbation causée par Matisse et Ben, je pense qu’ils ont eu neuf chiffres d’affaires cumulés? Il était vraiment spécial ce soir sur un terrain très talentueux. »

Philadelphie s’est améliorée à 21-2 à domicile cette saison et l’équipe dans son ensemble a vraiment suivi l’exemple de Simmons. Le meneur des All-Star était à 12 contre 15 au sol et il est allé six fois à la ligne de faute. Il l’a fait de manière très agressive aux deux extrémités du terrain, mais le jeu offensif était quelque chose de remarquable dans celui-ci.

“La fin offensive”, a déclaré Al Horford aux yeux écarquillés. «Il a eu un impact sur les deux bouts, mais le côté offensif, sa volonté, sa capacité à monter dans le panier, à impliquer d’autres personnes, c’était juste un grand match. J’étais parfois là-bas juste à le regarder juste à comprendre si c’était en train de l’étendre, de faire la passe. C’est incroyable et il descend la voie et c’est comme “bonne chance”. “

Même le jeune Shake Milton, qui a mérité le départ à la place de Josh Richardson, a fait l’éloge de Simmons.

“C’est un gars facile à jouer”, a déclaré Milton. “Il est très altruiste, il arrive sur le bord avec facilité, et il cherche toujours à passer, donc chaque fois que vous pouvez jouer avec quelqu’un comme ça, cela rend votre travail beaucoup plus facile.”

C’est le type de jeu dont les Sixers ont vraiment besoin de Simmons pour aller de l’avant et ils en auront besoin contre tout le monde. Non seulement contre des équipes comme les Lakers, mais aussi contre les équipes du bas. Simmons est le type de joueur qui est capable de ces types de jeux sur une base plus cohérente.

Ils affronteront les Golden State Warriors mardi. C’est un jeu où ils devraient gagner à deux chiffres, mais ils ont été si élevés toute la saison. Mardi sera révélateur pour Simmons et pour l’équipe dans son ensemble.

.