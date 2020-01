Plusieurs Sixers félicitent la star des Rockets James Harden après sa défaite à Houston

Parfois, vous devez vraiment donner un pourboire à un talent incroyable. C’est ce qui s’est produit vendredi soir lorsque la star des Houston Rockets, James Harden, a mis en place une ligne de statistiques ridicule de 44 points, 11 rebonds et 11 passes décisives pour éliminer les 76ers 118-108 de Philadelphie. Les Sixers ont terminé un road trip 0-4 décevant qui leur laisse beaucoup de questions à répondre.

Pour l’instant, vous devez vraiment incliner votre casquette car les Sixers n’avaient pas de réponse pour le magnifique Harden. Il a tiré 6 pour 12 de la profondeur et il a effectué les 12 lancers francs alors qu’il rendait la vie misérable pour tout Sixer qui tentait de le défendre.

“James est un grand joueur, il est donc difficile d’arrêter vraiment quelqu’un de cette élite”, a déclaré Josh Richardson. “Il faut juste essayer de lui faire du mal, essayer de le contenir un peu et essayer de tenir tout le monde à sa moyenne.”

Harden n’a récolté que neuf points après le premier quart, mais il est ensuite allé travailler dans le deuxième en marquant 14 points, ce qui l’a ensuite incité pour le reste de son équipe, car son jeu a permis à Clint Capela de s’ouvrir aux lobs sur son chemin à 30 points pour la nuit. C’est cette sortie offensive qui a vraiment dérangé l’équipe de l’entraîneur Brett Brown.

“Par où commencer?” Brown commença sur Harden. «Juste sa capacité à attirer l’attention. Vous ne vous sentez jamais à l’aise d’être assez proche. Il dribble deux pieds sur le demi-terrain et vous ne vous sentez toujours pas assez proche. Ensuite, vous essayez de vous rapprocher, mais il est assez fort et assez bon pour vous accompagner, puis Capela se met derrière la tête pour les lobs, et donc le paquet est mortel. Il a été exceptionnel ce soir. »

Philadelphie a fait de son mieux pour défendre Harden car ils lui ont lancé plusieurs options, mais cela ne semblait pas avoir d’importance. Les Rockets ont obtenu tout ce qu’ils voulaient et ils étaient dirigés par leur superstar Bearded.

“C’est une équipe spéciale avec James en particulier et beaucoup d’autres armes”, a déclaré le garde Ben Simmons. “Offensivement, il est un talent incroyable, donc il va être un match difficile.”

Harden est entré dans la nuit avec une moyenne de 38,2 points, donc il a déjà terrorisé la ligue avec ses performances de score. Les Sixers doivent simplement basculer leur casquette sur la machine à marquer et continuer à pousser.

“C’est toujours frustrant de garder et de défendre des gars comme ça”, a ajouté Richardson. “Mais c’est pourquoi dans la NBA, chaque équipe, chaque soir, a un plan différent contre elle pour essayer de le comprendre et personne ne l’a encore compris.”

Philadelphie rentrera chez elle lundi pour affronter Chris Paul et l’Oklahoma City Thunder.

